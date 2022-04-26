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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
Страница 7 из 8«1...5678»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44087
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9254
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 19:43
#90
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Смотрю тут пару троллей, тему в конец зафлудить решили. Это же надо, так за Георгиевские ленточки переживать? :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12296
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 19:55
#91
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Цитата:
serg kost:
А покажите нам, дорогуша, хоть одну фотографию власовца с георгиевской лентой на рукаве или на лацкане. Только без фотошопа!

Откройте любой сюжет звёзды о рос бойцах в Украине
Цитата:
рихард:
Сфигали эта лента голубая стала символом Победы?

С такой же фиги как и георгиевская лента введенная в 2005 году является символом победы
Цитата:
рихард:
Ну и по вкладу независимого Казахстана в Победу

Как улицы переименовывают они орут почему историю забываете?
Как Казахстан что-то про 9 мая говорит так сразу истерика причем тут Казахстан?вы определитесь уже
Цитата:
serg kost:
И где там про ленточки?

Рос войска используют ленточку как символ своих войск? Использует
Рос армия ведёт агрессивную войну? Ведёт
Все мой дорогой Ватсон
По нашему закону георгиевская ленточка это пропаганда агрессивной войны
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12296
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 19:57
#92
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Так понимаю на 9 мая кто за войну, за Россию и против Украины будут с георгиевскими лентами
А кто против войны, за мир и против агрессивной России будут с голубыми ленточками
Вот и определились и нечего тут спорить
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
2958
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 20:03
#93
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Цитата:
Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне, поэтому она рекомендована для учащихся организаций образования. Думаем, что родительская общественность поддержит акцию единой Ленты победы, - ответили в управлении образования.

Источник:



Что ни слово, то демонстрация уровня интеллекта и образования.
Вот такая же посредственность, вознесённая во власть, ничтоже сумняше, сделала голубую ленту "Лентой победы", считая, что этим подчеркнёт НЕЗАВИСИМОСТЬ Казахстана. От чего?
Разве казахстанцы вместе со всем советским народом не вынесли всю тяжесть той войны на своих плечах? Не шли в бой в гвардейских частях, не носили заслуженные награды: ордена Славы и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», на колодках которых Гвардейская лента повторяет Георгиевскую ленточку?
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
818
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 20:06
#94
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абайка, МЫ ПО ЛЮБОМУ ВЫЙДЕМ ПОЧТИТЬ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ.
а ты можешь рядом прыгать///. Только под ногами не путайся. Ибо не до тебя.
Zа победу!

[Исправлено: Iney, 26.04.2022 - 20:19]
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11524
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 20:23
#95
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Цитата:
serg kost:
значит и весь 2004 год рождения по крайней мере до лета.

Я тебе не про призыв.
Ты сказал что год служат, правильно?
Потом контракт.
Так как, как он погиб в 18 лет уже на Украине?
Ему должно быть хотя бы 19?
И только после 19ти лет его должны были призвать, так?
Значит по контракту идут 18ти летние юнцы!
При чем тут год рождения?
Он погиб в 18 лет.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1207
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 20:25
#96
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Цитата:
abaika95: звёзды о рос бойцах в Украине
Они не власовцы. Давай про власовцев. Только не ври.Цитата:
abaika95: Рос армия ведёт агрессивную войну?
Это уже признано УК РК? По какой статье?
Цитата:
abaika95:
По нашему закону георгиевская ленточка это пропаганда агрессивной войны

По вашему, западенскому.
Казахстан пока воздерживается от крайних оценок. Не говоря уж о признании...Цитата:
abaika95:
Так понимаю на 9 мая ...... будут с ленточками

Все те, кто с ленточками, будут против фашизма.
И не нужно нас делить на своих и чужих.
Вот те, кто с тризубом, те за Украину. Посмотрим, сколько их выйдет.
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1207
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 20:28
#97
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Цитата:
111:
Я тебе не про призыв

А я про абайкино враньё, что погибает уже 2005 год рождения.
Ты с этим согласен?
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11524
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 20:32
#98
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Цитата:
serg kost:
2005

А, про призыв я конкретно ничего и не знаю..
Там уж сами разберетесь..
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2009
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 20:50
#99
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Хотел что-нибудь написать, но кроме слов Лаврова по отношению к отдельным личностям, ничего не приходит на ум. И обсуждать эту тему с верстовыми столбами нет никакого смысла. Лишь одно желание возникает при прочтении обсуждения - поскорее покинуть площадку, заплеванную двугорбым верблюдом до состояния осклизлости. Тьфу! Срамота!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12296
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 21:00
#100
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Цитата:
таноми52:
Не шли в бой в гвардейских частях, не носили заслуженные награды: ордена Славы и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», на колодках которых Гвардейская лента повторяет Георгиевскую ленточку?

Гвардейская лента не повторяет георгиевскую
И ладно бы это маленькие дети не знали
Но апологеты путинизма так ошибаются?
Цитата:
electro:
МЫ ПО ЛЮБОМУ ВЫЙДЕМ ПОЧТИТЬ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ.

Можете ещё и сынов кто в Украине погиб
Ваша страна разрешает
Цитата:
electro:
Zа победу!

Да в Челябинске можете сколько угодно zaпобеду быть
Но тут то вы дома будете сидеть с такими лозунгами
Я точно знаю
Цитата:
serg kost:
Они не власовцы. Давай про власовцев. Только не ври.

Почему они не власовцы? Флаг власовский? Власовский
главнокомандующий выступает против коммунистов? Выступает
Причем он же фанат русского фашиста Ивана Ильина
Развалили СССР? Развалили
Главное участие принимала в этом верхушка РФ? Да
РФ с соседями ради русского мира как воевали до этого РОА и РОНА? Воюет
Значит власовцы
Прямые идейные потомки
Цитата:
serg kost:
Это уже признано УК РК? По какой статье?

Это признано ООН
А РК официально заявил что поддерживает ООН
Цитата:
serg kost:
По вашему, западенскому. Казахстан пока воздерживается от крайних оценок. Не говоря уж о признании.

Статью 161 внимательно читали?
Ленту разрешают? Нет
Зетки можно рисовать на машинах? Нет сразу штрафуют
Цитата:
serg kost:
Все те, кто с ленточками, будут против фашизма. И не нужно нас делить на своих и чужих. Вот те, кто с тризубом, те за Украину. Посмотрим, сколько их выйдет

Я лично буду с трезубом а что трезуб у вас конвульсии вызывает? Цитата:
serg kost:
А я про абайкино враньё, что погибает уже 2005 год рождения.

А что не погибают? Есть факты?
Профайл
Н
§ Начальник
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
11.05.11
Сообщений:
40
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 21:17
#101
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да вы хоть разорвите это чат все равно будет так как решили сверху и ни че вы не измените.

Слава Украине
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1207
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 21:22
#102
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Цитата:
abaika95:
Флаг власовский?

Хорошо. Есть фото Власова возле триколора? Его же фашисты власовцам запретили.
Ну хоть одно-единственное?
И только когда власовцы выступили против фашистов в 1945 году, они подняли триколор.
То есть, это флаг антифашистский?Цитата:
abaika95:
Это признано ООН

Что признано?
Что георгиевская лента в Казахстане является уголовным преступлением?
Цитата:
abaika95:
Статью 161 внимательно читали? Ленту разрешают?

Читал.
Запрещают? Нет.Цитата:
abaika95:
Я лично буду с трезубом

Да хоть с чем выходи. Это будут не мои проблемыЦитата:
abaika95:
А что не погибают? Есть факты?

Есть факты погибших 16-летних солдат?
Факты в студию!
Профайл
s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1207
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 21:29
#103
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Цитата:
Начальник:
как решили сверху и ни че вы не измените.

Поиграем в прогнозы?
В августе-сентябре бои на Украине закончатся.
Газ, нефть, зерно и металлы будут продаваться за рубли.
Со следующего года к продаже ресурсов за тенге придёт и Казахстан.
Зимой разразится мировой экономический кризис с параличом производства и торговли.
2-3 года придётся затягивать пояса.
Это был благоприятный вариант прогноза.
По неблагоприятному варианту третья мировая...
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12296
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 21:39
#104
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Цитата:
serg kost:
Хорошо. Есть фото Власова возле триколора?

А есть фото Сталина поющего гимн ссср?
Если нет значит гимна СССР не было при Сталине? Цитата:
serg kost:
И только когда власовцы выступили против фашистов в 1945 году, они подняли триколор.

Использование триколора документально зафиксировано в кадрах съёмки парада 1го гвардейской бригады РОА в Пскове 22 июня 1943 года
Фото с этого парада полная сеть
Но у вас Гугл запретили знаю
Цитата:
serg kost:
Что георгиевская лента в Казахстане является уголовным преступлением?

Что Казахстан против войны
Цитата:
serg kost:
Читал. Запрещают?

Да
Читайте внимательно
Цитата:
serg kost:
Да хоть с чем выходи. Это будут не мои

А если выйду с флагом Эстонии? Оскорбитесь?Цитата:
serg kost:
Есть факты погибших 16-летних солдат? Факты в студию!

Конашенков подтвердил что срочники просочились на войну?
Все значит и 17 летние там есть все мы знаем если срочники смогли то что мешает 17 летним?
Профайл
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