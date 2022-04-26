Отправлено: - 21:00

таноми52:

Не шли в бой в гвардейских частях, не носили заслуженные награды: ордена Славы и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», на колодках которых Гвардейская лента повторяет Георгиевскую ленточку?

electro:

МЫ ПО ЛЮБОМУ ВЫЙДЕМ ПОЧТИТЬ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ.

electro:

Zа победу!

serg kost:

Они не власовцы. Давай про власовцев. Только не ври.

serg kost:

Это уже признано УК РК? По какой статье?

serg kost:

По вашему, западенскому. Казахстан пока воздерживается от крайних оценок. Не говоря уж о признании.

serg kost:

Все те, кто с ленточками, будут против фашизма. И не нужно нас делить на своих и чужих. Вот те, кто с тризубом, те за Украину. Посмотрим, сколько их выйдет

serg kost:

А я про абайкино враньё, что погибает уже 2005 год рождения.

Цитата:Гвардейская лента не повторяет георгиевскуюИ ладно бы это маленькие дети не зналиНо апологеты путинизма так ошибаются?Цитата:Можете ещё и сынов кто в Украине погибВаша страна разрешаетЦитата:Да в Челябинске можете сколько угодно zaпобеду бытьНо тут то вы дома будете сидеть с такими лозунгамиЯ точно знаюЦитата:Почему они не власовцы? Флаг власовский? Власовскийглавнокомандующий выступает против коммунистов? ВыступаетПричем он же фанат русского фашиста Ивана ИльинаРазвалили СССР? РазвалилиГлавное участие принимала в этом верхушка РФ? ДаРФ с соседями ради русского мира как воевали до этого РОА и РОНА? ВоюетЗначит власовцыПрямые идейные потомкиЦитата:Это признано ООНА РК официально заявил что поддерживает ООНЦитата:Статью 161 внимательно читали?Ленту разрешают? НетЗетки можно рисовать на машинах? Нет сразу штрафуютЦитата:Я лично буду с трезубом а что трезуб у вас конвульсии вызывает? Цитата:А что не погибают? Есть факты?