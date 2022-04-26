Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
serg kost: А покажите нам, дорогуша, хоть одну фотографию власовца с георгиевской лентой на рукаве или на лацкане. Только без фотошопа!
Откройте любой сюжет звёзды о рос бойцах в Украине Цитата:
рихард: Сфигали эта лента голубая стала символом Победы?
С такой же фиги как и георгиевская лента введенная в 2005 году является символом победы Цитата:
рихард: Ну и по вкладу независимого Казахстана в Победу
Как улицы переименовывают они орут почему историю забываете? Как Казахстан что-то про 9 мая говорит так сразу истерика причем тут Казахстан?вы определитесь уже Цитата:
serg kost: И где там про ленточки?
Рос войска используют ленточку как символ своих войск? Использует Рос армия ведёт агрессивную войну? Ведёт Все мой дорогой Ватсон По нашему закону георгиевская ленточка это пропаганда агрессивной войны
Так понимаю на 9 мая кто за войну, за Россию и против Украины будут с георгиевскими лентами А кто против войны, за мир и против агрессивной России будут с голубыми ленточками Вот и определились и нечего тут спорить
Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне, поэтому она рекомендована для учащихся организаций образования. Думаем, что родительская общественность поддержит акцию единой Ленты победы, - ответили в управлении образования.
Что ни слово, то демонстрация уровня интеллекта и образования. Вот такая же посредственность, вознесённая во власть, ничтоже сумняше, сделала голубую ленту "Лентой победы", считая, что этим подчеркнёт НЕЗАВИСИМОСТЬ Казахстана. От чего? Разве казахстанцы вместе со всем советским народом не вынесли всю тяжесть той войны на своих плечах? Не шли в бой в гвардейских частях, не носили заслуженные награды: ордена Славы и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», на колодках которых Гвардейская лента повторяет Георгиевскую ленточку?
serg kost: значит и весь 2004 год рождения по крайней мере до лета.
Я тебе не про призыв. Ты сказал что год служат, правильно? Потом контракт. Так как, как он погиб в 18 лет уже на Украине? Ему должно быть хотя бы 19? И только после 19ти лет его должны были призвать, так? Значит по контракту идут 18ти летние юнцы! При чем тут год рождения? Он погиб в 18 лет.
Хотел что-нибудь написать, но кроме слов Лаврова по отношению к отдельным личностям, ничего не приходит на ум. И обсуждать эту тему с верстовыми столбами нет никакого смысла. Лишь одно желание возникает при прочтении обсуждения - поскорее покинуть площадку, заплеванную двугорбым верблюдом до состояния осклизлости. Тьфу! Срамота!
таноми52: Не шли в бой в гвардейских частях, не носили заслуженные награды: ордена Славы и медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», на колодках которых Гвардейская лента повторяет Георгиевскую ленточку?
Гвардейская лента не повторяет георгиевскую И ладно бы это маленькие дети не знали Но апологеты путинизма так ошибаются? Цитата:
electro: МЫ ПО ЛЮБОМУ ВЫЙДЕМ ПОЧТИТЬ СВОИХ ОТЦОВ И ДЕДОВ.
Можете ещё и сынов кто в Украине погиб Ваша страна разрешает Цитата:
electro: Zа победу!
Да в Челябинске можете сколько угодно zaпобеду быть Но тут то вы дома будете сидеть с такими лозунгами Я точно знаю Цитата:
serg kost: Они не власовцы. Давай про власовцев. Только не ври.
Почему они не власовцы? Флаг власовский? Власовский главнокомандующий выступает против коммунистов? Выступает Причем он же фанат русского фашиста Ивана Ильина Развалили СССР? Развалили Главное участие принимала в этом верхушка РФ? Да РФ с соседями ради русского мира как воевали до этого РОА и РОНА? Воюет Значит власовцы Прямые идейные потомки Цитата:
serg kost: Это уже признано УК РК? По какой статье?
Это признано ООН А РК официально заявил что поддерживает ООН Цитата:
serg kost: По вашему, западенскому. Казахстан пока воздерживается от крайних оценок. Не говоря уж о признании.
Статью 161 внимательно читали? Ленту разрешают? Нет Зетки можно рисовать на машинах? Нет сразу штрафуют Цитата:
serg kost: Все те, кто с ленточками, будут против фашизма. И не нужно нас делить на своих и чужих. Вот те, кто с тризубом, те за Украину. Посмотрим, сколько их выйдет
Я лично буду с трезубом а что трезуб у вас конвульсии вызывает? Цитата:
serg kost: А я про абайкино враньё, что погибает уже 2005 год рождения.
Хорошо. Есть фото Власова возле триколора? Его же фашисты власовцам запретили. Ну хоть одно-единственное? И только когда власовцы выступили против фашистов в 1945 году, они подняли триколор. То есть, это флаг антифашистский?Цитата:
abaika95: Это признано ООН
Что признано? Что георгиевская лента в Казахстане является уголовным преступлением? Цитата:
Начальник: как решили сверху и ни че вы не измените.
Поиграем в прогнозы? В августе-сентябре бои на Украине закончатся. Газ, нефть, зерно и металлы будут продаваться за рубли. Со следующего года к продаже ресурсов за тенге придёт и Казахстан. Зимой разразится мировой экономический кризис с параличом производства и торговли. 2-3 года придётся затягивать пояса. Это был благоприятный вариант прогноза. По неблагоприятному варианту третья мировая...
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