Отправлено: - 18:03

Victor Yang:

Одно дело когда ты надеваешь сам на себя отличительный знак и другое - когда говоришь: "Пометить их всех!"

[Исправлено: 111, 26.04.2022 - 18:04]

Цитата:Не удовлетворен, но пока не хочу дискутировать на эту тему.Вот сколько читаю, не согласных быстро помечают, привет Максиму Галкину, хотя он не согласен не с народом, а с властями.Это таких сильных и матёрых сжирают, что там творится среди обычного люда, не представляю..Деду сказал это недавно, он говорит ни с кем только не говори, что Путин такой то и такой.Испугался.Говорю у нас не Россия, можно говорить что думаешь и никуда не донесут за это..Дед у нас типичный представитель народа, который легко запугать.Так наверно и у вас..