Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
Victor Yang: Одно дело когда ты надеваешь сам на себя отличительный знак и другое - когда говоришь: "Пометить их всех!"
Не удовлетворен, но пока не хочу дискутировать на эту тему. Вот сколько читаю, не согласных быстро помечают, привет Максиму Галкину, хотя он не согласен не с народом, а с властями. Это таких сильных и матёрых сжирают, что там творится среди обычного люда, не представляю.. Деду сказал это недавно, он говорит ни с кем только не говори, что Путин такой то и такой. Испугался. Говорю у нас не Россия, можно говорить что думаешь и никуда не донесут за это.. Дед у нас типичный представитель народа, который легко запугать. Так наверно и у вас..
Брехня. Уже много раз врунам объясняли, что у власовцев был Андреевский флаг. Но кому-то нужно упорно продвигать враньё про флаг.Цитата:
abaika95: На войну уже отправили детей 2004-2005 г.р.
Украина отправила? В России только начали призывать 2004 год, не говоря уж про 2005-й. А так как от России воюют контрактники, то им сначала отслужить нужно год, только потом на контракт. Да и по погибшим видно, что им больше двадцати.
Не знал, что сейчас на контракт берут без обязательной срочной службы. Погибший Акимов 2003 года рождения. А всем известный сочинитель врёт про погибших солдат 2005-го г. р. Даже призванные с 2004 г. р. ещё не прошли курс молодого бойца. Без этого их никто на контракт не возьмёт.
Три месяца по моему контракта. Потом в мясорубку. А куда еще неоперившегося пацана? Дать ему какую то секретную миссию? Никто не даст. Просто отправили под пули.. А, служил до контракта, ну это легко найти
9 мая светлый праздник, особенно любим был в школе, перед началом летних каникул, все зеленеет, девочки становятся нарядными. В 90-е нам приводили ветерана в класс, тогда их еще было много, он нам (детям) рассказывал только про фронтовой быт, войной не пугал. Пели военные песни, поздравляли ветеранов, никто из нашей школы в военную форму 9 мая не наряжался. На школьный смотр строя и песни белые рубашки, брюки; из обмундирования - только пилотки, у кого настоящие, у кого из бумаги. Никаких георгиевских лент, или наклеек на авто "41-45 можем повторить". Знамена вешали, да. «Не дай господь, чтобы война, А то мы правнуков оставим в дураках.» - Высоцкий.
Виктор Янг меня намного опередил с вопросом. Сфигали эта лента голубая стала символом Победы? Ее в 1945 году и близко там не было. Что за бред несут эти яйцеголовые? Ну и по вкладу независимого Казахстана в Победу. Тоже чистейшая пурга. Ежели в министерстве образования такие грамотеи то понятно что творится у нас вообще с образованием. Идиотизм зашкаливает. Еще красный флаг отмените. Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали.
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