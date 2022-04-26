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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44087
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15220
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 17:49
#75
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Цитата:
111:
Пропаганда ответила и на этот вопрос?

Причем тут пропаганда? Одно дело когда ты надеваешь сам на себя отличительный знак и другое - когда говоришь: "Пометить их всех!"
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
317
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 17:54
#76
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Кто-то с упёртостью, достойной лучшего применения, тащит Казахстан на путь Украины...
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2524
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 17:56
#77
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Всё правильно! использовать власовскую ленту в такой день - это кощунство!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11517
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 18:03
#78
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Цитата:
Victor Yang:
Одно дело когда ты надеваешь сам на себя отличительный знак и другое - когда говоришь: "Пометить их всех!"

Не удовлетворен, но пока не хочу дискутировать на эту тему.
Вот сколько читаю, не согласных быстро помечают, привет Максиму Галкину, хотя он не согласен не с народом, а с властями.
Это таких сильных и матёрых сжирают, что там творится среди обычного люда, не представляю..
Деду сказал это недавно, он говорит ни с кем только не говори, что Путин такой то и такой.
Испугался.
Говорю у нас не Россия, можно говорить что думаешь и никуда не донесут за это..
Дед у нас типичный представитель народа, который легко запугать.
Так наверно и у вас..

[Исправлено: 111, 26.04.2022 - 18:04]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1201
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 18:23
#79
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Цитата:
abaika95:
Флаг власовский

Брехня.
Уже много раз врунам объясняли, что у власовцев был Андреевский флаг.
Но кому-то нужно упорно продвигать враньё про флаг.Цитата:
abaika95:
На войну уже отправили детей 2004-2005 г.р.

Украина отправила?
В России только начали призывать 2004 год, не говоря уж про 2005-й.
А так как от России воюют контрактники, то им сначала отслужить нужно год, только потом на контракт.
Да и по погибшим видно, что им больше двадцати.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11517
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 18:34
#80
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Цитата:
serg kost:
Украина отправила? В России только начали призывать 2004 год, не говоря уж про 2005-й. А так как от России воюют контрактники, то им сначала отслужить нужно год, только потом на контракт.

Роман Акимов
18 лет..
Погиб.



Немного маленькой лжи и по нашему..
Называется это пропагандой.
Потому что лгут много..
Как послушаешь их из Кремля или откуда там, из Останкино наверно..

[Исправлено: 111, 26.04.2022 - 18:48]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1201
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 18:35
#81
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Цитата:
юля елиссева:
использовать власовскую ленту в такой день

А покажите нам, дорогуша, хоть одну фотографию власовца с георгиевской лентой на рукаве или на лацкане.
Только без фотошопа!
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1201
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 18:40
#82
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Цитата:
111:

Не знал, что сейчас на контракт берут без обязательной срочной службы.
Погибший Акимов 2003 года рождения.
А всем известный сочинитель врёт про погибших солдат 2005-го г. р.
Даже призванные с 2004 г. р. ещё не прошли курс молодого бойца. Без этого их никто на контракт не возьмёт.

[Исправлено: serg kost, 26.04.2022 - 18:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11517
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 18:43
#83
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Цитата:
serg kost:
Не знал, что

Три месяца по моему контракта.
Потом в мясорубку.
А куда еще неоперившегося пацана?
Дать ему какую то секретную миссию?
Никто не даст.
Просто отправили под пули..
А, служил до контракта, ну это легко найти

[Исправлено: 111, 26.04.2022 - 18:47]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11517
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 18:55
#84
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Цитата:
serg kost:
Погибший Акимов 2003 года рождения.

Погиб, когда ему было 18 лет.
Как это возможно в 2022м?
Где то прочитал еще о небольшой лжи, которая поменяла ему год рождения?

[Исправлено: 111, 26.04.2022 - 18:58]
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
24.04.19
Сообщений:
145
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 19:13
#85
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9 мая светлый праздник, особенно любим был в школе, перед началом летних каникул, все зеленеет, девочки становятся нарядными. В 90-е нам приводили ветерана в класс, тогда их еще было много, он нам (детям) рассказывал только про фронтовой быт, войной не пугал. Пели военные песни, поздравляли ветеранов, никто из нашей школы в военную форму 9 мая не наряжался. На школьный смотр строя и песни белые рубашки, брюки; из обмундирования - только пилотки, у кого настоящие, у кого из бумаги. Никаких георгиевских лент, или наклеек на авто "41-45 можем повторить". Знамена вешали, да. «Не дай господь, чтобы война, А то мы правнуков оставим в дураках.» - Высоцкий.
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electro
* electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
815
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 19:18
#86
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Цитата:
111:
Роман Акимов

скинь оф.ссылку
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р
* рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
275
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 19:18
#87
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Виктор Янг меня намного опередил с вопросом. Сфигали эта лента голубая стала символом Победы? Ее в 1945 году и близко там не было. Что за бред несут эти яйцеголовые? Ну и по вкладу независимого Казахстана в Победу. Тоже чистейшая пурга. Ежели в министерстве образования такие грамотеи то понятно что творится у нас вообще с образованием. Идиотизм зашкаливает. Еще красный флаг отмените. Скажите что голубой флаг на Рейхстаге был. Вообще приехали.
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