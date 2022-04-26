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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44086
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
572
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:29
#15
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Цитата:
alex_60:
это то зачем сюда притянули? лучше молчать чем говорить.

можно все делать но без этого всего . и патриотизм прививать и духовные ценности закладывать . а вы привыкли в форме и строем .
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15215
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:34
#16
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Цитата:
YESNO:
а может по другому нужно . по другому может чтить память нужно .без вот этого маскарада .? всем ряженым и кто хочет повторить

Тут согласен. Люди в мире в принципе зажрались и чтобы одним заработать, а другим развлечься, придумывают всякую дичь. И ожирение - бич нашего поколения, потому как зажрались. То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3090
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:35
#17
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Цитата:
Mr_negotive:
Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар.

к чему он привел и кого и когда?
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:35
#18
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Цитата:
YESNO:
а вы привыкли в форме и строем .


кто привыкли? вы о чем? о пчелах опять что- ли?
никогда ни я , ни дети, ни внуки в форме не ходили на 9 мая.
и никогда я не видел чтобы вообще дети строем шли в форме.
лишь бы разукрасить все черными красками в этот день?
дело в том что зачем запрещают георгиевскую ленту и,военную форму ,
ту которую хотят одеть родители и дети в этот день.
в приказном порядке запрет.
синюю какую то придумали.
тюбетейки скажут еще оденьте вместо пилоток..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:37
#19
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Цитата:
Victor Yang:
То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.


а ты не смотри, если не нравится.
в чем проблема?
увидел,убежи в кусты, или шляпу на глаза надень.
делов то.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24762
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:43
#20
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Цитата:
alex_60:
синюю какую то придумали.

Кажется - голубую.Цитата:
alex_60:
тюбетейки скажут еще оденьте вместо пилоток.

Да, на фото - пилотки.
Переодеть в тюбитейки.
Фрто - заменить...
8-) :-o
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15215
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:46
#21
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Цитата:
alex_60:
в чем проблема?

Проблема в том что это лишнее. Когда детскую коляску под танк стилизуют, когда ленточками обвешивают себя до безумия. То есть человек вместо какой-то реальной помощи кому бы то ни было, начинает разряжаться.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:48
#22
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Цитата:
drakon:
голубую.

Цитата:
drakon:
в тюбетейки.


не знаю, голубые есть или нет.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8445
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 16:03
#23
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Что можно сказать... ПОЗОР... ПОЗОР всему министерству без образования и всяким местным горонам и облонам... и СТЫДОБИЩЕ за такое отношение к празднику! прямо ФУ!

Цитата:
что символом победы является голубая лента.

С какого перепуга символом ПОБЕДЫ являются эта узорчатая тесьма?

Цитата:
Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне,

Большей чуши про вклад НЕЗАВИМОГО КАЗАХСТАНА я еще не читал.
Походу сознание уже модернизировано глубоко и надолго!
Забыли впендюрить про рухнаму.
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
572
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 16:09
#24
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Цитата:
alex_60:
дело в том что зачем запрещают георгиевскую ленту и,военную форму , ту которую хотят одеть родители и дети в этот день.

все это должно работать по другому . а тем более в свете событий последних по другому это должно происходить . алекс ну поймите . а вот песню в последний бой тоже уже как то не к месту петь )))
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abaika95
* abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12271
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 16:11
#25
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Цитата:
Victor Yang:
С какого перепуга символом победы в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг, является лента придуманная в 2010-х годах?

Вопрос а с какого перепугу символом 9 мая стала георгиевская лента введённая путинскими пиарщиками в 2005?
Ветераны всегда красную ленту повязывали себе на карман пиджака
Красный цвет отменили
Будет цвет мира и нашего флага
Миру мир и нет войне это кстати запрещённые лозунги в России
Попробуй йанг с таким лозунгом выйти на 9 мая в Челябинске
Сделай подвиг
А те кто играется со своими детьми в солдатиков по всей видимости не до конца понимают что они делают
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
572
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 16:11
#26
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Цитата:
alex_60:
расстрелом "героев" . никого даже не наругали.

:lol: :lol: :lol:
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