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Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44086
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:29
Цитата:
можно все делать но без этого всего . и патриотизм прививать и духовные ценности закладывать . а вы привыкли в форме и строем .
alex_60:
это то зачем сюда притянули? лучше молчать чем говорить.
это то зачем сюда притянули? лучше молчать чем говорить.
можно все делать но без этого всего . и патриотизм прививать и духовные ценности закладывать . а вы привыкли в форме и строем .
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:34
Цитата:
Тут согласен. Люди в мире в принципе зажрались и чтобы одним заработать, а другим развлечься, придумывают всякую дичь. И ожирение - бич нашего поколения, потому как зажрались. То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.
YESNO:
а может по другому нужно . по другому может чтить память нужно .без вот этого маскарада .? всем ряженым и кто хочет повторить
а может по другому нужно . по другому может чтить память нужно .без вот этого маскарада .? всем ряженым и кто хочет повторить
Тут согласен. Люди в мире в принципе зажрались и чтобы одним заработать, а другим развлечься, придумывают всякую дичь. И ожирение - бич нашего поколения, потому как зажрались. То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 05.07.13
- Сообщений:
- 3090
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:35
Цитата:
к чему он привел и кого и когда?
Mr_negotive:
Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар.
Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар.
к чему он привел и кого и когда?
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:35
Цитата:
кто привыкли? вы о чем? о пчелах опять что- ли?
никогда ни я , ни дети, ни внуки в форме не ходили на 9 мая.
и никогда я не видел чтобы вообще дети строем шли в форме.
лишь бы разукрасить все черными красками в этот день?
дело в том что зачем запрещают георгиевскую ленту и,военную форму ,
ту которую хотят одеть родители и дети в этот день.
в приказном порядке запрет.
синюю какую то придумали.
тюбетейки скажут еще оденьте вместо пилоток..
YESNO:
а вы привыкли в форме и строем .
а вы привыкли в форме и строем .
кто привыкли? вы о чем? о пчелах опять что- ли?
никогда ни я , ни дети, ни внуки в форме не ходили на 9 мая.
и никогда я не видел чтобы вообще дети строем шли в форме.
лишь бы разукрасить все черными красками в этот день?
дело в том что зачем запрещают георгиевскую ленту и,военную форму ,
ту которую хотят одеть родители и дети в этот день.
в приказном порядке запрет.
синюю какую то придумали.
тюбетейки скажут еще оденьте вместо пилоток..
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:37
Цитата:
а ты не смотри, если не нравится.
в чем проблема?
увидел,убежи в кусты, или шляпу на глаза надень.
делов то.
Victor Yang:
То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.
То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.
а ты не смотри, если не нравится.
в чем проблема?
увидел,убежи в кусты, или шляпу на глаза надень.
делов то.
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Германия
- Регистрация:
- 31.07.10
- Сообщений:
- 24762
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:43
Цитата:
Кажется - голубую.Цитата:
Да, на фото - пилотки.
Переодеть в тюбитейки.
Фрто - заменить...
alex_60:
синюю какую то придумали.
синюю какую то придумали.
Кажется - голубую.Цитата:
alex_60:
тюбетейки скажут еще оденьте вместо пилоток.
тюбетейки скажут еще оденьте вместо пилоток.
Да, на фото - пилотки.
Переодеть в тюбитейки.
Фрто - заменить...
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:46
Цитата:
Проблема в том что это лишнее. Когда детскую коляску под танк стилизуют, когда ленточками обвешивают себя до безумия. То есть человек вместо какой-то реальной помощи кому бы то ни было, начинает разряжаться.
alex_60:
в чем проблема?
в чем проблема?
Проблема в том что это лишнее. Когда детскую коляску под танк стилизуют, когда ленточками обвешивают себя до безумия. То есть человек вместо какой-то реальной помощи кому бы то ни было, начинает разряжаться.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:48
Цитата:
Цитата:
не знаю, голубые есть или нет.
drakon:
голубую.
голубую.
Цитата:
drakon:
в тюбетейки.
в тюбетейки.
не знаю, голубые есть или нет.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.08
- Сообщений:
- 8445
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 16:03
Что можно сказать... ПОЗОР... ПОЗОР всему министерству без образования и всяким местным горонам и облонам... и СТЫДОБИЩЕ за такое отношение к празднику! прямо ФУ!
Цитата:
С какого перепуга символом ПОБЕДЫ являются эта узорчатая тесьма?
Цитата:
Большей чуши про вклад НЕЗАВИМОГО КАЗАХСТАНА я еще не читал.
Походу сознание уже модернизировано глубоко и надолго!
Забыли впендюрить про рухнаму.
Цитата:
что символом победы является голубая лента.
С какого перепуга символом ПОБЕДЫ являются эта узорчатая тесьма?
Цитата:
Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне,
Большей чуши про вклад НЕЗАВИМОГО КАЗАХСТАНА я еще не читал.
Походу сознание уже модернизировано глубоко и надолго!
Забыли впендюрить про рухнаму.
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 16:09
Цитата:
все это должно работать по другому . а тем более в свете событий последних по другому это должно происходить . алекс ну поймите . а вот песню в последний бой тоже уже как то не к месту петь )))
alex_60:
дело в том что зачем запрещают георгиевскую ленту и,военную форму , ту которую хотят одеть родители и дети в этот день.
дело в том что зачем запрещают георгиевскую ленту и,военную форму , ту которую хотят одеть родители и дети в этот день.
все это должно работать по другому . а тем более в свете событий последних по другому это должно происходить . алекс ну поймите . а вот песню в последний бой тоже уже как то не к месту петь )))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12271
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 16:11
Цитата:
Вопрос а с какого перепугу символом 9 мая стала георгиевская лента введённая путинскими пиарщиками в 2005?
Ветераны всегда красную ленту повязывали себе на карман пиджака
Красный цвет отменили
Будет цвет мира и нашего флага
Миру мир и нет войне это кстати запрещённые лозунги в России
Попробуй йанг с таким лозунгом выйти на 9 мая в Челябинске
Сделай подвиг
А те кто играется со своими детьми в солдатиков по всей видимости не до конца понимают что они делают
Victor Yang:
С какого перепуга символом победы в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг, является лента придуманная в 2010-х годах?
С какого перепуга символом победы в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг, является лента придуманная в 2010-х годах?
Вопрос а с какого перепугу символом 9 мая стала георгиевская лента введённая путинскими пиарщиками в 2005?
Ветераны всегда красную ленту повязывали себе на карман пиджака
Красный цвет отменили
Будет цвет мира и нашего флага
Миру мир и нет войне это кстати запрещённые лозунги в России
Попробуй йанг с таким лозунгом выйти на 9 мая в Челябинске
Сделай подвиг
А те кто играется со своими детьми в солдатиков по всей видимости не до конца понимают что они делают
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 16:11
Цитата:
alex_60:
расстрелом "героев" . никого даже не наругали.
расстрелом "героев" . никого даже не наругали.
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