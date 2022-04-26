Отправлено: - 15:34

YESNO:

а может по другому нужно . по другому может чтить память нужно .без вот этого маскарада .? всем ряженым и кто хочет повторить

Цитата:Тут согласен. Люди в мире в принципе зажрались и чтобы одним заработать, а другим развлечься, придумывают всякую дичь. И ожирение - бич нашего поколения, потому как зажрались. То же самое и с победобесием - эти наклейки на авто и чересчур "правдоподобные" переодевания.