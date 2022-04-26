Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию. Читать новость
Запретили использовать военную форму, хотя многие родители купили ее или внесли предоплату за прокат/// - российский милитаристский угар и до сюда докатился. Хотите как в России - ехайте в Россию))) Тут вам не Россия...)))
Паника: произошло вопиющее событие ДЕТЯМ ЗАПРЕТИЛИ использовать ВОЕННУЮ ФОРМУ
Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар. Давно пора избавляться от этого и держаться подальше!
Зачем ребёнку переодеваться в солдата? Зачем это прививание милитаризма с детства?? Кто военный-тот пусть и носит эту форму,а детям зачем? Война-это смерти,убийства и т.д. Зачем это детям?? Людям надо жить и радоваться жизни,а не думать о войне! Всё это тянется из СССР,когда нам внушали что нас всё время кто-то хочет завоевать и уничтожить,а мы сами себя хорошо уничтожали.
надо в обязательном порядке использовть гвардейскую ленту и военную форму на праздничных мероприятиях 9 мая в школах Костанайской области. чтобы все говорило о памяти Героев Великой Отечественной войны.
ребенку разъяснят, что символом победы является голубая лента. И попросят ленту заменть. Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне
Шта?!?!?!?!? С какого перепуга символом победы в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг, является лента придуманная в 2010-х годах? И каким образом "независимый Казахстан", который обрел независимость в 1991-м году, смог внести вклад в победу в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг? Или они машину времени изобрели? Я всё понимаю, но более логичные аргументы придумать нельзя было? И очень близко созревание запрета Гвардейской ленты?
Все эти действия начинают напоминать варку каши из топора. Ежегодно изменять какой-либо один атрибут - в результате через несколько лет будет праздник совсем не в честь Дня Победы в ВОВ, а просто в честь ВС РК. А такой праздник в РК отмечается 7 мая, а 9 мая станет не нужным.
alex_60: надо в обязательном порядке использовть гвардейскую ленту и военную форму на праздничных мероприятиях 9 мая в школах Костанайской области.
а может по другому нужно . по другому может чтить память нужно .без вот этого маскарада .? всем ряженым и кто хочет повторить фильм показывать с рефвагонов которые на территории Украины стоят .где сутками идет работа . с черного мешка 20$ в белый мешок за 60 $ / все описывается и документируется .
зачем детям переодеваться на Новый год? Прививать любовь к клоунству? Мальчикам в девочек на 8 марта? Прививать те самые "западные ценности"? И т.д. и т.п. Такую дичь несут взрослые дяди и тети, что слов нет. Испокон веков на школьные мероприятия готовились различные театрализованные сценки/концерты, и участвующие в них дети переодевались в соответствующие костюмы. Да, в этом году происходят ужасные события на Украине, это повод отменять мероприятия к 9 мая? Почему бы МОиН не разработать лекционный материал для объяснения и разграничения текущих событий и победы в ВОВ для использования учителями на классных часах/"уроках мужества", не отменяя сам праздник? Хотя конечно организаторы и классные руководители вздохнут свободнее, мероприятия готовить не нужно, песни учить не нужно, многие наверное даже порадуются исключению одного крупного мероприятия из школьного плана воспитательной работы...
вспомнилось как ставили "знаменитую" уже сценку в детском саду по случаю событий 16 вроде декабря. с автоматами, дубинками,повязками с красными пятнами. расстрелом "героев" . никого даже не наругали. назвали воспитанием патриотизма.
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