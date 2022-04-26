Отправлено: - 15:19

Mr_negotive:

Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар. Давно пора избавляться от этого и держаться подальше!

Цитата:ну держитесь подальше, это будет то что надо.запритесь в этот день в 4 стенах со своей русофобией.и не трогайте память наших победителей.Память Героев Великой отечественной войны- бессмертна.