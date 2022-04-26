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≡ Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44086
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
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"Дети должны были петь песню про солдата. Мы хотели весь класс нарядить в военную форму, ленточку георгиевскую надеть. Сказали - нельзя", - пишет подписчица страницы "НГ" в Инстаграм Ольга. "НГ" попросила управление образования прокомментировать ситуацию.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4812
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 14:53
#1
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Цитата:
Единая для Казахстана Лента победы

Источник:
--- А если мне нравится другая ?
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Mr_negotive
§ Mr_negotive
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.21
Сообщений:
336
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 14:58
#2
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Запретили использовать военную форму, хотя многие родители купили ее или внесли предоплату за прокат/// - российский милитаристский угар и до сюда докатился. Хотите как в России - ехайте в Россию))) Тут вам не Россия...)))

Паника: произошло вопиющее событие ДЕТЯМ ЗАПРЕТИЛИ использовать ВОЕННУЮ ФОРМУ :lol:

Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар. Давно пора избавляться от этого и держаться подальше!
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
557
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 14:59
#3
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вот оно, влияние кое-какой стороны света... сначала ленты другого цвета, мероприятия отменить, а после вообще забыть/переписать историю и память о предках.
Верной дорогою идете, то... господа
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11488
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:00
#4
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От георгиевой ленточки, которую сейчас вовсю используют те, кто За войну, надо изначально избавляться и еще ввести уголовное преследование за ее использование..
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
557
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:02
#5
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Цитата:
Mr_negotive:
этот российский милитаристский угар

сколько помню на мероприятия к 7 и 9 мая для участия в сценках/концертах одевали военную форму) но теперь будем всё, связанное с войной, к российской пропаганде привязывать, ага
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24762
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:07
#6
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Цитата:
lavprof:
ага

Всё - голубое?... :-(
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
946
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:08
#7
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Зачем ребёнку переодеваться в солдата? Зачем это прививание милитаризма с детства?? Кто военный-тот пусть и носит эту форму,а детям зачем? Война-это смерти,убийства и т.д. Зачем это детям?? Людям надо жить и радоваться жизни,а не думать о войне! Всё это тянется из СССР,когда нам внушали что нас всё время кто-то хочет завоевать и уничтожить,а мы сами себя хорошо уничтожали.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:15
#8
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надо в обязательном порядке использовть гвардейскую ленту
и военную форму на праздничных мероприятиях 9 мая
в школах Костанайской области.
чтобы все говорило о памяти Героев Великой Отечественной войны.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:19
#9
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Цитата:
Mr_negotive:
Все видят к чему приводит этот российский милитаристский угар. Давно пора избавляться от этого и держаться подальше!


ну держитесь подальше, это будет то что надо.
запритесь в этот день в 4 стенах со своей русофобией.
и не трогайте память наших победителей.
Память Героев Великой отечественной войны- бессмертна.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15215
Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы на праздничных мероприятиях в школах Костанайской области?
Отправлено: 26.04.22 - 15:19
#10
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Цитата:
ребенку разъяснят, что символом победы является голубая лента. И попросят ленту заменть. Единая для Казахстана Лента победы - это символ вклада народа независимого Казахстана в победу в Великой Отечественной войне

Источник:

Шта?!?!?!?!?
С какого перепуга символом победы в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг, является лента придуманная в 2010-х годах?
И каким образом "независимый Казахстан", который обрел независимость в 1991-м году, смог внести вклад в победу в ВОВ, которая была в 1941-1945 гг? Или они машину времени изобрели?
Я всё понимаю, но более логичные аргументы придумать нельзя было?
И очень близко созревание запрета Гвардейской ленты?

Все эти действия начинают напоминать варку каши из топора. Ежегодно изменять какой-либо один атрибут - в результате через несколько лет будет праздник совсем не в честь Дня Победы в ВОВ, а просто в честь ВС РК. А такой праздник в РК отмечается 7 мая, а 9 мая станет не нужным.

[Исправлено: Victor Yang, 26.04.2022 - 15:26]
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Y
* YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
572
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:22
#11
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Цитата:
alex_60:
надо в обязательном порядке использовть гвардейскую ленту и военную форму на праздничных мероприятиях 9 мая в школах Костанайской области.

а может по другому нужно . по другому может чтить память нужно .без вот этого маскарада .? всем ряженым и кто хочет повторить фильм показывать с рефвагонов которые на территории Украины стоят .где сутками идет работа . с черного мешка 20$ в белый мешок за 60 $ / все описывается и документируется .
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
557
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:22
#12
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Цитата:
Сабыр: Зачем ребёнку
зачем детям переодеваться на Новый год? Прививать любовь к клоунству? Мальчикам в девочек на 8 марта? Прививать те самые "западные ценности"? И т.д. и т.п. Такую дичь несут взрослые дяди и тети, что слов нет. Испокон веков на школьные мероприятия готовились различные театрализованные сценки/концерты, и участвующие в них дети переодевались в соответствующие костюмы. Да, в этом году происходят ужасные события на Украине, это повод отменять мероприятия к 9 мая? Почему бы МОиН не разработать лекционный материал для объяснения и разграничения текущих событий и победы в ВОВ для использования учителями на классных часах/"уроках мужества", не отменяя сам праздник? Хотя конечно организаторы и классные руководители вздохнут свободнее, мероприятия готовить не нужно, песни учить не нужно, многие наверное даже порадуются исключению одного крупного мероприятия из школьного плана воспитательной работы...

Цитата:
drakon:
Всё - голубое?...

судя по всему да.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:22
#13
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вспомнилось как ставили "знаменитую" уже сценку в детском саду
по случаю событий 16 вроде декабря.
с автоматами, дубинками,повязками с красными пятнами.
расстрелом "героев" .
никого даже не наругали.
назвали воспитанием патриотизма.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17154
Re: Запрещено ли использование гвардейской ленты и военной формы...
Отправлено: 26.04.22 - 15:24
#14
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Цитата:
YESNO:
на территории Украины


это то зачем сюда притянули?
лучше молчать чем говорить...
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