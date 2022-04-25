Помните сюрреалистическую картину «Грачи прилетели и ох…ли», написанную в апреле 2019 году на трассе между Костанаем и Затобольском? Тогда её рассылали по соцсетям и мессенджерам как что-то парадоксальное, трагикомичное и непонятное. Читать новость
Иногда кажется, что жители Костаная отбывают здесь какое-то наказание за грехи предков. То бедолагам не включают отопление осенью, то не выключают весной. Или отключат горячую воду именно в тот момент, когда на город обрушивается похолодание. Холодную же воду всегда отключают в самые жаркие дни, чтобы насладиться страданиями горожан и никогда не видеть их счастливых, довольных лиц.
В последнее время работники службы наказания костанайцев усиленно пилят ... деревья, чтобы жителям негде было спрятаться от солнца и чтобы все мучились от кислородного голодания. Дороги заямливают и колеят, а тротуары специально штукатурят грязью, перемежая провалами и выпуклостями, а вечерами трактора посыпают город пылью, чтобы ветер носил ее по улицам и покрывал дома и прохожих толстым слоем. Но пыль особенно любит покрывать свежеокрашенные и побеленные места, потому что там она лучше держится и может хоть немного отдохнуть от полетов. В отличие от более крупного мусора, который не приживается на помойках, а радостно порхает над головами прохожих.
Наша трава боится расти на газонах, передавая семенам память о том, как ее выбивают вместе с корнями новоявленные газонокосильщики. Деревья опасаются зеленеть, чтобы их не обкарнали настырные дровосеки. Улицы страшатся новых ремонтов, от которых всегда становится только хуже. И только горожане с похвальным упорством ползут по городу в поисках приключений, немо вопрошая небеса: "Доколе!". Но молчат небеса, ибо не знают ответа, только плачут иногда, наблюдая сверху за неимоверными страданиями жителей несчастного города.
Маркс: а вечерами трактора посыпают город пылью, чтобы ветер носил ее по улицам
Вот не поверите... Смеркалось...сижу на выходных дома, окно открыто... жара же, кочегарят батареи...слышу, шум, гам, тарарам... Глядь в окно ... идет колонна Белорусов по Чкалова... аж 3 штуки, метут улицу... а пыли-то не видно... патамушта стали увлажнять при этом. Правда всю грязь, которую смели к бордюрам никто у нас не собирает... так и лежит...влажная и довольная)
yudjin: Правда всю грязь, которую смели к бордюрам никто у нас не собирает...
Во всех дворах устроены стоянки авто вдоль бордюров, там грязь никогда не убирается. А так как кроны у деревьев отсутствуют, а газоны стригут под ноль, то ничем не сдерживаемый ветер разносит эту пыль, иногда закручивая смерчами, нападая из-за угла, а то и просто несется по улице пыльным торнадо. Очень много всякой грязи вывозят со всех текущих строек города, она тоже со временем оседает вдоль городских бордюров и ждет своего ветра, чтобы переместиться на более приличные места.
Хотя, чего уж, грязь не убирается даже там, где есть нормальный доступ к уборке. На центральных улицах тротуары уже не видны из-под слоя грязи. На этом слое уже протоптаны тропинки. Тропинки на уложенной плитке, Карл! Как такое могло произойти? Зачем там похоронили плитку, потратив деньги налогоплательщиков, если все-равно цивилизация прошла стороной?
Взмывая выше ели, Не ведая преград, Пыльные метели По городу свистят!
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