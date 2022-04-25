Отправлено: - 10:20

лимон:

тут не только грачи ох....



Цитата:Иногда кажется, что жители Костаная отбывают здесь какое-то наказание за грехи предков. То бедолагам не включают отопление осенью, то не выключают весной. Или отключат горячую воду именно в тот момент, когда на город обрушивается похолодание. Холодную же воду всегда отключают в самые жаркие дни, чтобы насладиться страданиями горожан и никогда не видеть их счастливых, довольных лиц.В последнее время работники службы наказания костанайцев усиленно пилят ... деревья, чтобы жителям негде было спрятаться от солнца и чтобы все мучились от кислородного голодания. Дороги заямливают и колеят, а тротуары специально штукатурят грязью, перемежая провалами и выпуклостями, а вечерами трактора посыпают город пылью, чтобы ветер носил ее по улицам и покрывал дома и прохожих толстым слоем. Но пыль особенно любит покрывать свежеокрашенные и побеленные места, потому что там она лучше держится и может хоть немного отдохнуть от полетов. В отличие от более крупного мусора, который не приживается на помойках, а радостно порхает над головами прохожих.Наша трава боится расти на газонах, передавая семенам память о том, как ее выбивают вместе с корнями новоявленные газонокосильщики. Деревья опасаются зеленеть, чтобы их не обкарнали настырные дровосеки. Улицы страшатся новых ремонтов, от которых всегда становится только хуже. И только горожане с похвальным упорством ползут по городу в поисках приключений, немо вопрошая небеса: "Доколе!". Но молчат небеса, ибо не знают ответа, только плачут иногда, наблюдая сверху за неимоверными страданиями жителей несчастного города.