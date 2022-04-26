Прогноз на 5 дней
переменная облачность+18°C
  • 764 мм рт.ст.
  • 39% влажность
  • З-ЮЗ, 4 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов - глава МСХ
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44085
Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов - глава МСХ
Отправлено: 26.04.22 - 11:44
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев рассказал, как в Казахстане планируют решить проблемы с производством отечественного сахара. По его словам, необходима государственная поддержка посредством предоставления субсидий и льготных кредитов.
Читать новость

1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11470
Re: Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов -...
Отправлено: 26.04.22 - 11:44
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главное чтоб был, а то наш 25ти килограммовый мешок уже стал на много меньше..
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2768
Re: Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов -...
Отправлено: 26.04.22 - 11:56
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы

Помню, еще учился в младших классах, а нас посылали прореживать, а потом и собирать сахарную свеклу. И это было в нашей области.
Профайл
5555
* 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
239
Re: Казахстан обеспечивает себя сахаром лишь на 7 процентов -...
Отправлено: 26.04.22 - 12:29
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно цифры пляшут 18.03.22 года производство было 42%....
Цитата:
«У нас по результатам прошлого года внутреннее потребление было обеспечение за счет внутреннего производства на 42%. 58% - экспорт. В национальном плане за счет увеличения производства площадей сахарной свеклы, производственных мощностей, за счет увеличения сырья планируем показатель самообеспеченности в ближайшие три-четыре года увеличить до 80%», - сказал Ербол Карашукеев журналистам после заседания Правительства.

Все права защищены. Используйте активную ссылку на inform.kz
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 57, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: yudjin, 111

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS