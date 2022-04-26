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Это связано с мелкотоварностью производства, недостатком воды для полива и ручным трудом при выращивании сахарной свеклы

Цитата:Помню, еще учился в младших классах, а нас посылали прореживать, а потом и собирать сахарную свеклу. И это было в нашей области.