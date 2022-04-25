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≡ Грачи прилетели и … Часть 2
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44085
Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 25.04.22 - 22:57
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Помните сюрреалистическую картину «Грачи прилетели и ох…ли», написанную в апреле 2019 году на трассе между Костанаем и Затобольском? Тогда её рассылали по соцсетям и мессенджерам как что-то парадоксальное, трагикомичное и непонятное.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
6
Re: Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 25.04.22 - 22:57
#1
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Юджин так как нахожусь не на территории города мажешь сказать вот как ехать на кладбище городское там также топольки подпиляли....
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2239
Re: Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 25.04.22 - 23:00
#2
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А не судьба посадить пирамидальные тополя?! От которых пуха нет. Возле автовокзала растут такие, пуха, сколько я помню, там не было.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1411
Re: Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 09:18
#3
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тут не только грачи ох...., со стороны дач то зачем пеньки сделали?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2005
Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 10:20
#4
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Цитата:
лимон:
тут не только грачи ох....

Иногда кажется, что жители Костаная отбывают здесь какое-то наказание за грехи предков. То бедолагам не включают отопление осенью, то не выключают весной. Или отключат горячую воду именно в тот момент, когда на город обрушивается похолодание. Холодную же воду всегда отключают в самые жаркие дни, чтобы насладиться страданиями горожан и никогда не видеть их счастливых, довольных лиц.

В последнее время работники службы наказания костанайцев усиленно пилят ... деревья, чтобы жителям негде было спрятаться от солнца и чтобы все мучились от кислородного голодания. Дороги заямливают и колеят, а тротуары специально штукатурят грязью, перемежая провалами и выпуклостями, а вечерами трактора посыпают город пылью, чтобы ветер носил ее по улицам и покрывал дома и прохожих толстым слоем. Но пыль особенно любит покрывать свежеокрашенные и побеленные места, потому что там она лучше держится и может хоть немного отдохнуть от полетов. В отличие от более крупного мусора, который не приживается на помойках, а радостно порхает над головами прохожих.

Наша трава боится расти на газонах, передавая семенам память о том, как ее выбивают вместе с корнями новоявленные газонокосильщики. Деревья опасаются зеленеть, чтобы их не обкарнали настырные дровосеки. Улицы страшатся новых ремонтов, от которых всегда становится только хуже. И только горожане с похвальным упорством ползут по городу в поисках приключений, немо вопрошая небеса: "Доколе!". Но молчат небеса, ибо не знают ответа, только плачут иногда, наблюдая сверху за неимоверными страданиями жителей несчастного города.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8444
Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 10:30
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
вот как ехать на кладбище городское там также топольки подпиляли....

городское или краснопартизанское по рудненской трассе?
Если второе, то там еще год-два назад выборочно оболванили.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8444
Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 10:36
#6
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Цитата:
Маркс:
а вечерами трактора посыпают город пылью, чтобы ветер носил ее по улицам

Вот не поверите... Смеркалось...сижу на выходных дома, окно открыто... жара же, кочегарят батареи...слышу, шум, гам, тарарам...
Глядь в окно ... идет колонна Белорусов по Чкалова... аж 3 штуки, метут улицу... а пыли-то не видно... патамушта стали увлажнять при этом. Правда всю грязь, которую смели к бордюрам никто у нас не собирает... так и лежит...влажная и довольная)
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peshexod
§ peshexod
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.06.13
Сообщений:
4052
Re: Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 10:40
#7
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Цитата:
по указке начальства тупо подходит с пятиметровой линейкой и спиливает

На днях вокруг медколледжа пилили, с тополями которые дают пух вопрос спорный, надо или не надо выводить, НО под пилу попало всё!
Клены и даже рябины!
Главное что бы вровень выперало?
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2005
Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 11:54
#8
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Цитата:
yudjin:
Правда всю грязь, которую смели к бордюрам никто у нас не собирает...

Во всех дворах устроены стоянки авто вдоль бордюров, там грязь никогда не убирается. А так как кроны у деревьев отсутствуют, а газоны стригут под ноль, то ничем не сдерживаемый ветер разносит эту пыль, иногда закручивая смерчами, нападая из-за угла, а то и просто несется по улице пыльным торнадо. Очень много всякой грязи вывозят со всех текущих строек города, она тоже со временем оседает вдоль городских бордюров и ждет своего ветра, чтобы переместиться на более приличные места.

Хотя, чего уж, грязь не убирается даже там, где есть нормальный доступ к уборке. На центральных улицах тротуары уже не видны из-под слоя грязи. На этом слое уже протоптаны тропинки. Тропинки на уложенной плитке, Карл! Как такое могло произойти? Зачем там похоронили плитку, потратив деньги налогоплательщиков, если все-равно цивилизация прошла стороной?

Взмывая выше ели,
Не ведая преград,
Пыльные метели
По городу свистят!

[Исправлено: Маркс, 26.04.2022 - 11:55]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11470
Грачи прилетели и … Часть 2
Отправлено: 26.04.22 - 11:59
#9
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Цитата:
Маркс:
Во всех дворах устроены стоянки авто вдоль бордюров, там грязь никогда не убирается.

По меньшей мере это маленькая неправда и не знание своего города..
Не во всех дворах..
Мой двор наглядно

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