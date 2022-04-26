Re: Остановка по требованию - Как халатность МИО создает...

Отправлено: - 11:46

Остановка у магазина на Топоркова 102 была всю жизнь, почему бы доблестным полицаям не обратиться в акимат и исправить ситуацию, нет они будут кошмарить простых работяг улучшая показатель по штрафам, пассажиры привыкшие выходить на этом месте конечно получили порцию стрессов