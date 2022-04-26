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≡ Остановка по требованию - Как халатность МИО создает скандальные ситуации в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44085
Остановка по требованию - Как халатность МИО создает скандальные ситуации в Рудном
Отправлено: 26.04.22 - 10:46
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Вечером 22 апреля водитель неожиданно отказался останавливать автобус в привычном месте – около пересечения улиц Шевченко и Топоркова, напротив магазина. Пассажиры подняли крик: "Останови сейчас же, нам с детьми куда потом идти? Куда ты нас везешь?"
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11470
Re: Остановка по требованию - Как халатность МИО создает...
Отправлено: 26.04.22 - 10:46
#1
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Водятел то в принципе не виноват..
Профайл
a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17143
Re: Остановка по требованию - Как халатность МИО создает...
Отправлено: 26.04.22 - 11:17
#2
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//Остановка по требованию//

прочитал заголовок статьи.
на память пришло ,в Кустанае возле 15 магазина
автобусная остановка напротив Свято-Никольского храма.
у одних маршрутов эта остановка называется- Храм.
а у других- остановка по требованию.
в чем тут скрыт антагонизм,непонятно.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5218
Re: Остановка по требованию - Как халатность МИО создает...
Отправлено: 26.04.22 - 11:46
#3
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Остановка у магазина на Топоркова 102 была всю жизнь, почему бы доблестным полицаям не обратиться в акимат и исправить ситуацию, нет они будут кошмарить простых работяг улучшая показатель по штрафам, пассажиры привыкшие выходить на этом месте конечно получили порцию стрессов
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