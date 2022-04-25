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"Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
"Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
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