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≡ "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44080
"Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный совет проведет мониторинг исполнения госзаказа в детских секциях и кружках в Костанайской области
Отправлено: 25.04.22 - 22:20
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"Основное, о чем мы просим вас, это проверить качество условий - чтобы спортивный зал был теплым, светлым и комфортным для занятий", - обратилась к членам совета методист управления физической культуры и спорта Елена ПАШКОВА.
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Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4808
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 25.04.22 - 22:20
#1
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Цитата:
- Вот любой здравомыслящий собственник сразу скажет: "Извините, я вас не знаю, вы никто!" - сказал председатель областного филиала НПК Андрей КОВАЛЬ. - И даже на порог нас не пустит. И будет прав!

Источник:
----И Правильно , что не пустит !!
Профайл
Гога
* Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4808
Re: "Пришли, посмотрели, побеседовали" - Общественный...
Отправлено: 25.04.22 - 22:24
#2
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пришли, посмотрели, побеседовали.---И зачем вообще тогда этот ваш общественный совет ??? Работать людям не мешайте .
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