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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 20:57
#13561
Комментарий удален модератором.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
558
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 20:58
#13562
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Цитата:
alex_60:
все идет по плану

Границы ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Ленин совсем усоп,
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка все идёт и идёт по плану
,А вся грязь превратилась в голый лёд
.И всё идёт по плану.
А моя душа захотела на покой,
Я обещал ей не участвовать в военной игре,
Но на фуражке на моей серп и молот и звезда,
Как это трогательно серп и молот и звезда,
Лихой фонарь ожидания мотается
,И всё идёт по плану...Всё идёт по плану...
А моей женой накормили толпу
,Мировым кулаком растоптали ей грудь,
Всенародной свободой растерзали ей плоть,
Так закопайте ж её во Христе!
ВедьВсё идёт по плану...
Всё идёт по плану...
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь
,А все другие остальные такое дерьмо,
А все другие враги такие дураки,
Над родною над отчизной бесноватый снег шёл
,Я купил журнал Корея там тоже хорошо,
Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас,
Я уверен что у них тоже самоеИ всё идёт по плану...Всё идёт по плану..
.А при коммунизме все будет зае.ись,Он наступит скоро, надо только подождать
,Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,Там наверное вообще не надо будет умирать,
Я проснулся среди ночи и понял, чтоВсё идет по плану...Всё идет по плану...
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 20:59
#13563
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 21:02
#13564
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Вот и все.
Интересно, свое навязывают, как только конкретно спрашиваешь, исчезают и потом с другого бока придумывают уже другую историю..
Те, кто за эту бойню между нашими народами..
Просто в очередной раз нет аргументов..
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 21:06
#13565
Комментарий удален модератором.
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КГСПС
* КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1500
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 21:10
#13566
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 21:11
#13567
Комментарий удален модератором.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 21:14
#13568
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Ну а тем временем объявляем конкурс открытым.
Кто то еще хочет подать заявки?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11425
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 21:16
#13569
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За сегодня написал 94 комментария..
И все зря?
Придется писать еще 34..
4 на всякий случай..
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