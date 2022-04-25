Цитата:
alex_60:
все идет по плану
Границы ключ переломлен пополам,
А наш батюшка Ленин совсем усоп,
Он разложился на плесень и на липовый мёд,
А перестройка все идёт и идёт по плану
,А вся грязь превратилась в голый лёд
.И всё идёт по плану.
А моя душа захотела на покой,
Я обещал ей не участвовать в военной игре,
Но на фуражке на моей серп и молот и звезда,
Как это трогательно серп и молот и звезда,
Лихой фонарь ожидания мотается
,И всё идёт по плану...Всё идёт по плану...
А моей женой накормили толпу
,Мировым кулаком растоптали ей грудь,
Всенародной свободой растерзали ей плоть,
Так закопайте ж её во Христе!
ВедьВсё идёт по плану...
Всё идёт по плану...
Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь
,А все другие остальные такое дерьмо,
А все другие враги такие дураки,
Над родною над отчизной бесноватый снег шёл
,Я купил журнал Корея там тоже хорошо,
Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас,
Я уверен что у них тоже самоеИ всё идёт по плану...Всё идёт по плану..
.А при коммунизме все будет зае.ись,Он наступит скоро, надо только подождать
,Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,Там наверное вообще не надо будет умирать,
Я проснулся среди ночи и понял, чтоВсё идет по плану...Всё идет по плану...