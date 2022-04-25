Отправлено: - 20:58

alex_60:

все идет по плану

Цитата:Границы ключ переломлен пополам,А наш батюшка Ленин совсем усоп,Он разложился на плесень и на липовый мёд,А перестройка все идёт и идёт по плану,А вся грязь превратилась в голый лёд.И всё идёт по плану.А моя душа захотела на покой,Я обещал ей не участвовать в военной игре,Но на фуражке на моей серп и молот и звезда,Как это трогательно серп и молот и звезда,Лихой фонарь ожидания мотается,И всё идёт по плану...Всё идёт по плану...А моей женой накормили толпу,Мировым кулаком растоптали ей грудь,Всенародной свободой растерзали ей плоть,Так закопайте ж её во Христе!ВедьВсё идёт по плану...Всё идёт по плану...Один лишь дедушка Ленин хороший был вождь,А все другие остальные такое дерьмо,А все другие враги такие дураки,Над родною над отчизной бесноватый снег шёл,Я купил журнал Корея там тоже хорошо,Там товарищ Ким Ир Сен, там тоже что у нас,Я уверен что у них тоже самоеИ всё идёт по плану...Всё идёт по плану...А при коммунизме все будет зае.ись,Он наступит скоро, надо только подождать,Там все будет бесплатно, там всё будет в кайф,Там наверное вообще не надо будет умирать,Я проснулся среди ночи и понял, чтоВсё идет по плану...Всё идет по плану...