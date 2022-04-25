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≡ 9123 бутылки нелегального спиртного обнаружили налоговики у реализаторов в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44078
9123 бутылки нелегального спиртного обнаружили налоговики у реализаторов в Костанае
Отправлено: 25.04.22 - 18:21
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Продажа такой алкогольной продукции была выявлена в рамках оперативных рейдовых мероприятий, сообщили в департаменте государственных доходов по Костанайской области. Проверки прошли 21 апреля.
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24754
Re: 9123 бутылки нелегального спиртного обнаружили налоговики у...
Отправлено: 25.04.22 - 18:21
#1
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Что творится? Алкоголь, наркотики,
в КОстанае... :lol: :-o
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