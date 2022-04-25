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≡ БК «Тобол» продолжит борьбу за награды чемпионата Казахстана в стадии плей-офф. Где смотреть матчи?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44078
БК «Тобол» продолжит борьбу за награды чемпионата Казахстана в стадии плей-офф. Где смотреть матчи?
Отправлено: 25.04.22 - 16:48
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Борьбу за чемпионский титул в полуфиналах продолжат БК «Астана» и БК «Тобол», а также «Барсы Атырау» и «Актобе». На этой стадии предусмотрено проведение разъездных серий (2+2+1) до трех побед одной из команд.
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
548
Re: БК «Тобол» продолжит борьбу за награды чемпионата Казахстана...
Отправлено: 25.04.22 - 16:48
#1
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Удачи нашим ребятам!!)
Спасибо за ссылки на источники просмотра) поболею за наших)
Профайл
lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
548
Re: БК «Тобол» продолжит борьбу за награды чемпионата Казахстана...
Отправлено: 25.04.22 - 16:51
#2
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поправьте, пожалуйста, ссылку на Цитата:
«INSPORT»
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
423
Re: БК «Тобол» продолжит борьбу за награды чемпионата Казахстана...
Отправлено: 25.04.22 - 17:25
#3
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Цитата:
lavprof:
- при переходе лишние символы ".%3C/p>" в url

Спасибо, исправили
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