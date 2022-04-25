Все дело в том, что у нас наш мир никто не хочет менять.. На форуме. Просто хотят одними руками, не важно чьими, убрать несогласного с ними, в данном случае по войне на Украине.. Подминают понятия так сказать.. И остальное оставить все как есть и главное, чтоб их никто не трогал.. Мда..
То же голосование . Списались в личках несколько человек и считают себя большинством.. Мол давайте голосовать.. Который год уже слышу это.. Возможно, возможно президентами Мумбы Юмбы или какой нибудь Трансильвании в Румынии так и становятся, используя пример нашего форума на себе, но.. Давайте будем честны перед собой и тут. Надо Уважать остальные сотни участников форума! Или они не люди, раз не находятся так сказать при власти? Вот это то и будет качественное, надежное, прагматичное голосование большинства, а не кучки не знамо кого то, кто хочет поменять какие то там правила, конституцию, выгнать кого то.. А то сопим на некоторых президентов, мол так то и так то там голосовалка, а сами туда же. Не, так не пойдет!
Уже понеслись предложения, "почистить" тех людей, не активистов в жизни, в жалобах, в активности по вопросам например Украины и тд.. Господи.. А давайте очищать от таких людей не форум, а допустим страну, как это сейчас делается в России? Останутся только все согласные, все с протянутой рукой и белой повязкой с буквами За?!... Нам до этого надо дойти? И не отводить глаза, смотрите прямо!
И одно небольшое недоразумение от предлагавших.. Они.... Они иностранцы... То есть предлагают то, что им иностранцам выгодно, например в вопросах по Украине.. Сея тут свою, а скорее им кем то навязанную пропаганду. Надо тут что то с этим делать наконец.. Им то Аззатык не нравится, то какие то призы за СМИ от каких то иностранных кампаний.. Взяли бы в своих странах и говорили бы.. Зачем нам навязывать свою пропаганду?
На три дня я ушел, без статуса.. Какие были довольные в тот час.. А потом? Ну вот какое огромное удовольствие я несу например, если кто то там лишается на три дня, на месяц даже ПП? Да мне по барабану! Потому что знаю, что эти дни быстро пройдут и все будет ровно так же. До кого то это не дошло? Потому и не пытаюсь обращать внимания на нарушения оппонента и не перечитывать его по 19 раз, ища там какую то каверзу.. Тем более подставили то не меня, своего же, у кого тоже пересчитали нарушения.. Он до сих пор только П.. Тем более я без Единого нарушения написал за три дня 266 комментов! Находясь при этом на пре или как ее там, модерации.. И все равно чем то кто то опять недовольны! Опять смотрю надумывают какие то правила, не думая о других участниказ форума..
Мы сегодня в цирк поедем! На арене нынче снова С дрессированным медведем Укротитель дядя Вова. От восторга цирк немеет. Хохочу, держась за папу, А медведь рычать не смеет, Лишь сосет потешно лапу, Сам себя берёт за шкирки, Важно кланяется детям. До чего забавно в цирке С дядей Вовой и медведем!
Так то вот.. Выиграть сражение и выиграть войну, совершенно разные по сути выражения.. Кто то думает до сих пор, что если вывел оппонента на лишение статуса на три дня, выигранной войной? К большому сожалению для него, это совершенно не так..
Почему не в степях Украины. Ой почему не держать за яйца американских супостатов и иже с ними и потихоньку подкручивают.
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Подводные лодки
В состав ВМФ РФ входят 13 атомных подводных лодок с баллистическими ракетами, 27 атомных подводных лодок с ракетно-торпедным вооружением, 19 дизельных подводных лодок, 8 атомных подводных лодок специального назначения и 1 дизельная подводная лодка специального назначения.
Цитата:
Текст песни (автор - Андрей Козловский).
На подводной лодочке с атомным моторчиком Да с десятком бомбочек под сотню мегатонн Пересек Атлантику и зову наводчика: "Наводи, говорю,- Петров, на город Вашингтон!"
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Все могу за три рубля! Здравствуй, новая земля Неприятеля!
И на самолетике сверху друг мой Вовочка Не с пустыми люками в гости прилетел, На подводной лодочке да с атомным моторчиком Экипаж веселую песенку запел.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Можем все за три рубля! Ты гори, гори земля Неприятеля!
Сладко дремлют в Норфолке огоньки по берегу, Спят усталые игрушки, негры тихо спят, Ты прости, Америка, хорошая Америка, Но пять сотен лет назад тебя открыли зря.
Тру-ля-ля, тру-ля-ля, Все могу за три рубля! Пополам гори земля Неприятеля!
Spiegel: Является ли американская внешняя политика мудрой и детерминированной в настоящий момент?
Киссинджер: У нас есть вера в Америку, что мы можем изменить мир, не только мягкой силой (soft power), но и реальной военной силой. У Европы подобной веры нет.
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Spiegel: Нужна ли нам новая Тридцатилетняя война, чтобы создать новый мировой порядок?
Киссинджер: Ну, это очень хороший вопрос. Достигнем ли мы мирового порядка через хаос или через понимание? Можно было бы подумать, что распространение ядерного оружия, опасность изменения климата и терроризм должны создать достаточно тем для общей повестки дня. Так что я надеюсь, что мы можем быть достаточно мудрыми, чтобы избежать Тридцатилетней войны
Все пройдёт намного быстрее. Можно даже понять в какой фазе сейчас мы находимся
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