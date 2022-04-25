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Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:07
Все дело в том, что у нас наш мир никто не хочет менять..
На форуме.
Просто хотят одними руками, не важно чьими, убрать несогласного с ними, в данном случае по войне на Украине..
Подминают понятия так сказать..
И остальное оставить все как есть и главное, чтоб их никто не трогал..
Мда..
На форуме.
Просто хотят одними руками, не важно чьими, убрать несогласного с ними, в данном случае по войне на Украине..
Подминают понятия так сказать..
И остальное оставить все как есть и главное, чтоб их никто не трогал..
Мда..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:12
То же голосование .
Списались в личках несколько человек и считают себя большинством..
Мол давайте голосовать..
Который год уже слышу это..
Возможно, возможно президентами Мумбы Юмбы или какой нибудь Трансильвании в Румынии так и становятся, используя пример нашего форума на себе, но..
Давайте будем честны перед собой и тут.
Надо Уважать остальные сотни участников форума!
Или они не люди, раз не находятся так сказать при власти?
Вот это то и будет качественное, надежное, прагматичное голосование большинства, а не кучки не знамо кого то, кто хочет поменять какие то там правила, конституцию, выгнать кого то..
А то сопим на некоторых президентов, мол так то и так то там голосовалка, а сами туда же.
Не, так не пойдет!
Списались в личках несколько человек и считают себя большинством..
Мол давайте голосовать..
Который год уже слышу это..
Возможно, возможно президентами Мумбы Юмбы или какой нибудь Трансильвании в Румынии так и становятся, используя пример нашего форума на себе, но..
Давайте будем честны перед собой и тут.
Надо Уважать остальные сотни участников форума!
Или они не люди, раз не находятся так сказать при власти?
Вот это то и будет качественное, надежное, прагматичное голосование большинства, а не кучки не знамо кого то, кто хочет поменять какие то там правила, конституцию, выгнать кого то..
А то сопим на некоторых президентов, мол так то и так то там голосовалка, а сами туда же.
Не, так не пойдет!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:17
Уже понеслись предложения, "почистить" тех людей, не активистов в жизни, в жалобах, в активности по вопросам например Украины и тд..
Господи..
А давайте очищать от таких людей не форум, а допустим страну, как это сейчас делается в России?
Останутся только все согласные, все с протянутой рукой и белой повязкой с буквами За?!...
Нам до этого надо дойти?
И не отводить глаза, смотрите прямо!
Господи..
А давайте очищать от таких людей не форум, а допустим страну, как это сейчас делается в России?
Останутся только все согласные, все с протянутой рукой и белой повязкой с буквами За?!...
Нам до этого надо дойти?
И не отводить глаза, смотрите прямо!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:26
И одно небольшое недоразумение от предлагавших..
Они....
Они иностранцы...
То есть предлагают то, что им иностранцам выгодно, например в вопросах по Украине..
Сея тут свою, а скорее им кем то навязанную пропаганду.
Надо тут что то с этим делать наконец..
Им то Аззатык не нравится, то какие то призы за СМИ от каких то иностранных кампаний..
Взяли бы в своих странах и говорили бы..
Зачем нам навязывать свою пропаганду?
Они....
Они иностранцы...
То есть предлагают то, что им иностранцам выгодно, например в вопросах по Украине..
Сея тут свою, а скорее им кем то навязанную пропаганду.
Надо тут что то с этим делать наконец..
Им то Аззатык не нравится, то какие то призы за СМИ от каких то иностранных кампаний..
Взяли бы в своих странах и говорили бы..
Зачем нам навязывать свою пропаганду?
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:35
На три дня я ушел, без статуса..
Какие были довольные в тот час..
А потом?
Ну вот какое огромное удовольствие я несу например, если кто то там лишается на три дня, на месяц даже ПП?
Да мне по барабану!
Потому что знаю, что эти дни быстро пройдут и все будет ровно так же.
До кого то это не дошло?
Потому и не пытаюсь обращать внимания на нарушения оппонента и не перечитывать его по 19 раз, ища там какую то каверзу..
Тем более подставили то не меня, своего же, у кого тоже пересчитали нарушения..
Он до сих пор только П..
Тем более я без Единого нарушения написал за три дня 266 комментов!
Находясь при этом на пре или как ее там, модерации..
И все равно чем то кто то опять недовольны!
Опять смотрю надумывают какие то правила, не думая о других участниказ форума..
Какие были довольные в тот час..
А потом?
Ну вот какое огромное удовольствие я несу например, если кто то там лишается на три дня, на месяц даже ПП?
Да мне по барабану!
Потому что знаю, что эти дни быстро пройдут и все будет ровно так же.
До кого то это не дошло?
Потому и не пытаюсь обращать внимания на нарушения оппонента и не перечитывать его по 19 раз, ища там какую то каверзу..
Тем более подставили то не меня, своего же, у кого тоже пересчитали нарушения..
Он до сих пор только П..
Тем более я без Единого нарушения написал за три дня 266 комментов!
Находясь при этом на пре или как ее там, модерации..
И все равно чем то кто то опять недовольны!
Опять смотрю надумывают какие то правила, не думая о других участниказ форума..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:54
Цитата:
Агния Барто
Очередной день поэзии для октябрят
[Исправлено: YESNO, 25.04.2022 - 14:55]
Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова
С дрессированным медведем
Укротитель дядя Вова.
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берёт за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и медведем!
Источник: https://poetry4kids.ru/barto_cirk.htm
На арене нынче снова
С дрессированным медведем
Укротитель дядя Вова.
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берёт за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и медведем!
Источник: https://poetry4kids.ru/barto_cirk.htm
Агния Барто
Очередной день поэзии для октябрят
[Исправлено: YESNO, 25.04.2022 - 14:55]
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:56
Так то вот..
Выиграть сражение и выиграть войну, совершенно разные по сути выражения..
Кто то думает до сих пор, что если вывел оппонента на лишение статуса на три дня, выигранной войной?
К большому сожалению для него, это совершенно не так..
Выиграть сражение и выиграть войну, совершенно разные по сути выражения..
Кто то думает до сих пор, что если вывел оппонента на лишение статуса на три дня, выигранной войной?
К большому сожалению для него, это совершенно не так..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 15:07
Агния Барто
Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший
Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 15:16
Стихи для детей. Агния Барто
Цитата:
Цитата:
Агния Барто: Володин портрет
Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.
Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.
Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.
Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 15:56
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