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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 901 из 901«1...899900901
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:07
#13501
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Все дело в том, что у нас наш мир никто не хочет менять..
На форуме.
Просто хотят одними руками, не важно чьими, убрать несогласного с ними, в данном случае по войне на Украине..
Подминают понятия так сказать..
И остальное оставить все как есть и главное, чтоб их никто не трогал..
Мда..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:12
#13502
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То же голосование .
Списались в личках несколько человек и считают себя большинством..
Мол давайте голосовать..
Который год уже слышу это..
Возможно, возможно президентами Мумбы Юмбы или какой нибудь Трансильвании в Румынии так и становятся, используя пример нашего форума на себе, но..
Давайте будем честны перед собой и тут.
Надо Уважать остальные сотни участников форума!
Или они не люди, раз не находятся так сказать при власти?
Вот это то и будет качественное, надежное, прагматичное голосование большинства, а не кучки не знамо кого то, кто хочет поменять какие то там правила, конституцию, выгнать кого то..
А то сопим на некоторых президентов, мол так то и так то там голосовалка, а сами туда же.
Не, так не пойдет!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:17
#13503
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Уже понеслись предложения, "почистить" тех людей, не активистов в жизни, в жалобах, в активности по вопросам например Украины и тд..
Господи..
А давайте очищать от таких людей не форум, а допустим страну, как это сейчас делается в России?
Останутся только все согласные, все с протянутой рукой и белой повязкой с буквами За?!...
Нам до этого надо дойти?
И не отводить глаза, смотрите прямо!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:26
#13504
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И одно небольшое недоразумение от предлагавших..
Они....
Они иностранцы...
То есть предлагают то, что им иностранцам выгодно, например в вопросах по Украине..
Сея тут свою, а скорее им кем то навязанную пропаганду.
Надо тут что то с этим делать наконец..
Им то Аззатык не нравится, то какие то призы за СМИ от каких то иностранных кампаний..
Взяли бы в своих странах и говорили бы..
Зачем нам навязывать свою пропаганду?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:35
#13505
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На три дня я ушел, без статуса..
Какие были довольные в тот час..
А потом?
Ну вот какое огромное удовольствие я несу например, если кто то там лишается на три дня, на месяц даже ПП?
Да мне по барабану!
Потому что знаю, что эти дни быстро пройдут и все будет ровно так же.
До кого то это не дошло?
Потому и не пытаюсь обращать внимания на нарушения оппонента и не перечитывать его по 19 раз, ища там какую то каверзу..
Тем более подставили то не меня, своего же, у кого тоже пересчитали нарушения..
Он до сих пор только П..
Тем более я без Единого нарушения написал за три дня 266 комментов!
Находясь при этом на пре или как ее там, модерации..
И все равно чем то кто то опять недовольны!
Опять смотрю надумывают какие то правила, не думая о других участниказ форума..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:54
#13506
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Цитата:
Мы сегодня в цирк поедем!
На арене нынче снова
С дрессированным медведем
Укротитель дядя Вова.
От восторга цирк немеет.
Хохочу, держась за папу,
А медведь рычать не смеет,
Лишь сосет потешно лапу,
Сам себя берёт за шкирки,
Важно кланяется детям.
До чего забавно в цирке
С дядей Вовой и медведем!

Источник: https://poetry4kids.ru/barto_cirk.htm

Агния Барто

Очередной день поэзии для октябрят

[Исправлено: YESNO, 25.04.2022 - 14:55]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 14:56
#13507
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Так то вот..
Выиграть сражение и выиграть войну, совершенно разные по сути выражения..
Кто то думает до сих пор, что если вывел оппонента на лишение статуса на три дня, выигранной войной?
К большому сожалению для него, это совершенно не так..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 15:07
#13508
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Агния Барто
Мишка
Уронили мишку на пол,
Оторвали мишке лапу.
Все равно его не брошу -
Потому что он хороший
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
542
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 15:16
#13509
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Стихи для детей. Агния Барто

Цитата:
Агния Барто: Володин портрет

Фотография в журнале —
У костра сидит отряд.
Вы Володю не узнали?
Он уселся в первый ряд.

Бегуны стоят на фото
С номерами на груди.
Впереди знакомый кто-то —
Это Вова впереди.

Снят Володя на прополке,
И на празднике, на елке,
И на лодке у реки,
И у шахматной доски.

Снят он с летчиком-героем!
Мы другой журнал откроем
Он стоит среди пловцов.
Кто же он в конце концов?
Чем он занимается?
Тем, что он снимается!

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11397
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 25.04.22 - 15:56
#13510
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Оденем голые трубы!
Сегодня эта акция у нас..

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