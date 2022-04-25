Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 14:35

На три дня я ушел, без статуса..

Какие были довольные в тот час..

А потом?

Ну вот какое огромное удовольствие я несу например, если кто то там лишается на три дня, на месяц даже ПП?

Да мне по барабану!

Потому что знаю, что эти дни быстро пройдут и все будет ровно так же.

До кого то это не дошло?

Потому и не пытаюсь обращать внимания на нарушения оппонента и не перечитывать его по 19 раз, ища там какую то каверзу..

Тем более подставили то не меня, своего же, у кого тоже пересчитали нарушения..

Он до сих пор только П..

Тем более я без Единого нарушения написал за три дня 266 комментов!

Находясь при этом на пре или как ее там, модерации..

И все равно чем то кто то опять недовольны!

Опять смотрю надумывают какие то правила, не думая о других участниказ форума..