Отправлено: - 21:31

Don Julio:

Спасение утопающих дело рук самих утопающих, как та унтер-офицерского вдова, должна сама придумать, как себя высечь?

Цитата:Можно поступить кардинально, конечно: вообще закрыть Флуд, а также запретить пользователям создавать свои ветки. Вот только зачем?