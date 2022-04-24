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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9251
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 18:40
За что удалили мой комент #13350 во флуде? Только за то, что я одного форумом "не уважаемого" назвал уважаемым редакцией?
ПС- Если хотите давайте проведём голосовалку, об уважение "Уважаемого" из США.
Может я и в правду не прав был?
[Исправлено: elektron, 24.04.2022 - 14:02]
ПС- Если хотите давайте проведём голосовалку, об уважение "Уважаемого" из США.
Может я и в правду не прав был?
[Исправлено: elektron, 24.04.2022 - 14:02]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:31
Цитата:
Можно поступить кардинально, конечно: вообще закрыть Флуд, а также запретить пользователям создавать свои ветки. Вот только зачем?
Don Julio:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, как та унтер-офицерского вдова, должна сама придумать, как себя высечь?
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, как та унтер-офицерского вдова, должна сама придумать, как себя высечь?
Можно поступить кардинально, конечно: вообще закрыть Флуд, а также запретить пользователям создавать свои ветки. Вот только зачем?
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:33
Цитата:
Искать не предлагаю. Просто напоминаю о праве каждого пользователя сообщить о комментарии, который, по его мнению, нарушает правила.
Уже не ваш земляк:
А ещё нам предлагается самим искать комменты, которые нарушают правила!
А ещё нам предлагается самим искать комменты, которые нарушают правила!
Искать не предлагаю. Просто напоминаю о праве каждого пользователя сообщить о комментарии, который, по его мнению, нарушает правила.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:39
Цитата:
Во-первых, пожалуйста, жалобы на модерацию присылайте в личку с активной ссылкой.
Во-вторых, комментарий удалили из-за обсуждения действий администрации сайта. Пользователя из США, как вы его называете, модерируют на общих основаниях. Независимо от того, как относится к нему редакция.
Кроме того, выступать с его оценкой от имени всех пользователей сайта - это тоже нарушение:
2.2.4. Приёмы нечестного ведения дискуссий.
elektron:
За что удалили мой комент #13350 во флуде?
За что удалили мой комент #13350 во флуде?
Во-первых, пожалуйста, жалобы на модерацию присылайте в личку с активной ссылкой.
Во-вторых, комментарий удалили из-за обсуждения действий администрации сайта. Пользователя из США, как вы его называете, модерируют на общих основаниях. Независимо от того, как относится к нему редакция.
Кроме того, выступать с его оценкой от имени всех пользователей сайта - это тоже нарушение:
2.2.4. Приёмы нечестного ведения дискуссий.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9251
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:50
Цитата:
Я конечно извиняюсь, но я не выступал с его оценкой, а лишь высказал своё мнение. При желании, как и отписывался, можно провести голосовалку, насколько товарищ, который нам совсем не товарищ "уважаемый"
ПС- Давайте спросим пользователей сначала, но не будем удалять
[Исправлено: elektron, 24.04.2022 - 17:03]
Тимур Гафуров:
Кроме того, выступать с его оценкой от имени всех пользователей сайта - это тоже нарушение:
Кроме того, выступать с его оценкой от имени всех пользователей сайта - это тоже нарушение:
Я конечно извиняюсь, но я не выступал с его оценкой, а лишь высказал своё мнение. При желании, как и отписывался, можно провести голосовалку, насколько товарищ, который нам совсем не товарищ "уважаемый"
ПС- Давайте спросим пользователей сначала, но не будем удалять
[Исправлено: elektron, 24.04.2022 - 17:03]
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 00:36
А что?! Я поддерживаю предложение Электрона и предлагаю расширить список кандидатур! Предлагаю свою кандидатуру в том числе.Хотелось бы узнать, как ко мне относятся другие пользователи.
Не уверен в непредвзятости администрации Форума. По части отдельных пользователей.Некоторым может быть организован иммунитет.
ПыСы. Предлагаю свои варианты вопросов:
1. Хотели бы и дальше видеть данного пользователя на страницах форума?
2.Считаете ли вы данного пользователя достойным того звания, которым его "наградила" редакция?
ПыПыСы. И вопрос к редакции - а не хотите ли вы прорядить число пользователей? Я имею в ввиду те "мёртвые души", которые когда-то давным-давно зарегистрировались на форуме ради одного-двух комментов, а теперь не выходят вообще? Я так думаю, их аккаунты занимают место на вашем, далеко не резиновом, сервере.
Не уверен в непредвзятости администрации Форума. По части отдельных пользователей.Некоторым может быть организован иммунитет.
ПыСы. Предлагаю свои варианты вопросов:
1. Хотели бы и дальше видеть данного пользователя на страницах форума?
2.Считаете ли вы данного пользователя достойным того звания, которым его "наградила" редакция?
ПыПыСы. И вопрос к редакции - а не хотите ли вы прорядить число пользователей? Я имею в ввиду те "мёртвые души", которые когда-то давным-давно зарегистрировались на форуме ради одного-двух комментов, а теперь не выходят вообще? Я так думаю, их аккаунты занимают место на вашем, далеко не резиновом, сервере.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 00:39
Комментарий удален модератором.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 09:19
Цитата:
Даже если бы вы провели голосование, то все равно не имели бы права говорить от всех пользователей сайта. Говорите от своего имени, пожалуйста.
elektron:
ПС- Давайте спросим пользователей сначала, но не будем удалять
ПС- Давайте спросим пользователей сначала, но не будем удалять
Даже если бы вы провели голосование, то все равно не имели бы права говорить от всех пользователей сайта. Говорите от своего имени, пожалуйста.
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 422
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 09:25
Цитата:
Запись в базе данных текстового формата занимает не так много места.
Основная нагрузка всегда - это изображения. Поэтому в комментариях можно разместить картинку лишь добавив ее на сторонний хостинг.
Потому чистить список пользователей практического смысла, как такового, не имеет.
Уже не ваш земляк:
ПыПыСы. И вопрос к редакции - а не хотите ли вы прорядить число пользователей? Я имею в ввиду те "мёртвые души", которые когда-то давным-давно зарегистрировались на форуме ради одного-двух комментов, а теперь не выходят вообще? Я так думаю, их аккаунты занимают место на вашем, далеко не резиновом, сервере.
ПыПыСы. И вопрос к редакции - а не хотите ли вы прорядить число пользователей? Я имею в ввиду те "мёртвые души", которые когда-то давным-давно зарегистрировались на форуме ради одного-двух комментов, а теперь не выходят вообще? Я так думаю, их аккаунты занимают место на вашем, далеко не резиновом, сервере.
Запись в базе данных текстового формата занимает не так много места.
Основная нагрузка всегда - это изображения. Поэтому в комментариях можно разместить картинку лишь добавив ее на сторонний хостинг.
Потому чистить список пользователей практического смысла, как такового, не имеет.
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