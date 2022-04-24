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Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44073
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
Зоозащитная группа "Проект Добрый город" заявила, что Закон об ответственном отношении к животным, который уже вступил в силу, пока не работает из-за отсутствия локальных и государственных НПА, регламентов и норм.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 25.05.21
- Сообщений:
- 87
Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
Раньше ветинспекция выдавала ветеринарный сертификат на собаку за олин день, теперь четыре, после согласования с астаной, сначала коровы, лошади на иран, и где-то в этой очереди мой пёсик, дебилы ля.
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:09
Из всех четырёх вопросов самым главным является четвёртый, который, почему-то поставили последним.
Даже если будет принята вся необходимая нормативная и законодательная база. Даже если во всех городах и районах будут построены самые современные и шикарные приюты для животных, что там ещё...
Всё это пойдёт прахом, если не будет работать полиция.
А она работать явно не собирается.
Об этом можно судить по её "работе" с теми, кто гадит на улицах, во дворах, на берегах рек и озёр... Хотя есть вся необходимая нормативная база и установлены ставки штрафов.
Наша полиция с энтузиазмом "борется" только с нарушителями-водителями. Ибо там проще всего - встал на обочине, остановил, права забрал, штраф выписал. Всё.
А в случае с мусором и животными надо работать по настоящему. Ходить, ездить, отслеживать, контролировать... На месте не посидишь.
[Исправлено: Skeptic, 24.04.2022 - 22:10]
Даже если будет принята вся необходимая нормативная и законодательная база. Даже если во всех городах и районах будут построены самые современные и шикарные приюты для животных, что там ещё...
Всё это пойдёт прахом, если не будет работать полиция.
А она работать явно не собирается.
Об этом можно судить по её "работе" с теми, кто гадит на улицах, во дворах, на берегах рек и озёр... Хотя есть вся необходимая нормативная база и установлены ставки штрафов.
Наша полиция с энтузиазмом "борется" только с нарушителями-водителями. Ибо там проще всего - встал на обочине, остановил, права забрал, штраф выписал. Всё.
А в случае с мусором и животными надо работать по настоящему. Ходить, ездить, отслеживать, контролировать... На месте не посидишь.
[Исправлено: Skeptic, 24.04.2022 - 22:10]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9251
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:12
Цитата:
В принципе с вами согласен, но полиция не поможет, когда сосед идиот (с)
Skeptic:
, если не будет работать полиция.
, если не будет работать полиция.
В принципе с вами согласен, но полиция не поможет, когда сосед идиот (с)
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 17116
Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...
Отправлено: 24.04.22 - 22:18
песики на фото симпатичные.
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:21
Цитата:
Именно в таких случаях только полиция и поможет.
elektron:
когда сосед идиот
когда сосед идиот
Именно в таких случаях только полиция и поможет.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9251
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:29
Цитата:
Полиция поможет при единичных случаях. А для масштабного перевоплощения, нужно всё же то самое общество перевоплощать.
Skeptic:
Именно в таких случаях только полиция и поможет.
Именно в таких случаях только полиция и поможет.
Полиция поможет при единичных случаях. А для масштабного перевоплощения, нужно всё же то самое общество перевоплощать.
Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...
Отправлено: 25.04.22 - 08:38
Цитата:
Именно этими "единичными" случаями общество и перевоплощается.
В нашем народе, почему-то, сидит "знание" о "высокой культуре" европейцев. Многие по наивности думают, что те от природы такие.
Между тем, чистота на улицах европейских городов, ответственное отношение к животным и прочие "показатели культурности" там достигались столетиями и именно под страхом наказания. Никто там не заморачивался "воспитанием нового человека", не давил на мораль и сознательность. Тупо штрафовали за любую повинность. Это в массе своей. Но часто так же тупо закрывали в каталажку. И доносы поощряли. Стукнешь на соседа - ему шишка, тебе - плюшка. Так что, и стукачество - далеко не совковое изобретение. В европах веками отработанная метода.
А пока мы на сознательность надеяться будем - ничего не добьёмся.
Только штрафы и 15 суток(образно, можно и больше на исправительные работы) могут заставить наших граждан не гадить за собой и следить за своими питомцами.
elektron:
общество перевоплощать
общество перевоплощать
Именно этими "единичными" случаями общество и перевоплощается.
В нашем народе, почему-то, сидит "знание" о "высокой культуре" европейцев. Многие по наивности думают, что те от природы такие.
Между тем, чистота на улицах европейских городов, ответственное отношение к животным и прочие "показатели культурности" там достигались столетиями и именно под страхом наказания. Никто там не заморачивался "воспитанием нового человека", не давил на мораль и сознательность. Тупо штрафовали за любую повинность. Это в массе своей. Но часто так же тупо закрывали в каталажку. И доносы поощряли. Стукнешь на соседа - ему шишка, тебе - плюшка. Так что, и стукачество - далеко не совковое изобретение. В европах веками отработанная метода.
А пока мы на сознательность надеяться будем - ничего не добьёмся.
Только штрафы и 15 суток(образно, можно и больше на исправительные работы) могут заставить наших граждан не гадить за собой и следить за своими питомцами.
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