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≡ Ваши вопросы редакции и сообществу
 
 
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9251
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 18:40
#4361
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За что удалили мой комент #13350 во флуде? Только за то, что я одного форумом "не уважаемого" назвал уважаемым редакцией? :lol:
ПС- Если хотите давайте проведём голосовалку, об уважение "Уважаемого" из США.
Может я и в правду не прав был? :-x

[Исправлено: elektron, 24.04.2022 - 14:02]
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1237
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:31
#4362
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Цитата:
Don Julio:
Спасение утопающих дело рук самих утопающих, как та унтер-офицерского вдова, должна сама придумать, как себя высечь?

Можно поступить кардинально, конечно: вообще закрыть Флуд, а также запретить пользователям создавать свои ветки. Вот только зачем?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1237
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:33
#4363
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
А ещё нам предлагается самим искать комменты, которые нарушают правила!

Искать не предлагаю. Просто напоминаю о праве каждого пользователя сообщить о комментарии, который, по его мнению, нарушает правила.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1237
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:39
#4364
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Цитата:
elektron:
За что удалили мой комент #13350 во флуде?

Во-первых, пожалуйста, жалобы на модерацию присылайте в личку с активной ссылкой.
Во-вторых, комментарий удалили из-за обсуждения действий администрации сайта. Пользователя из США, как вы его называете, модерируют на общих основаниях. Независимо от того, как относится к нему редакция.
Кроме того, выступать с его оценкой от имени всех пользователей сайта - это тоже нарушение:
2.2.4. Приёмы нечестного ведения дискуссий.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9251
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 24.04.22 - 21:50
#4365
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Кроме того, выступать с его оценкой от имени всех пользователей сайта - это тоже нарушение:

Я конечно извиняюсь, но я не выступал с его оценкой, а лишь высказал своё мнение. При желании, как и отписывался, можно провести голосовалку, насколько товарищ, который нам совсем не товарищ "уважаемый"
ПС- Давайте спросим пользователей сначала, но не будем удалять

[Исправлено: elektron, 24.04.2022 - 17:03]
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2232
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 00:36
#4366
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А что?! Я поддерживаю предложение Электрона и предлагаю расширить список кандидатур! Предлагаю свою кандидатуру в том числе.Хотелось бы узнать, как ко мне относятся другие пользователи.
Не уверен в непредвзятости администрации Форума. По части отдельных пользователей.Некоторым может быть организован иммунитет.
ПыСы. Предлагаю свои варианты вопросов:
1. Хотели бы и дальше видеть данного пользователя на страницах форума?
2.Считаете ли вы данного пользователя достойным того звания, которым его "наградила" редакция?
ПыПыСы. И вопрос к редакции - а не хотите ли вы прорядить число пользователей? Я имею в ввиду те "мёртвые души", которые когда-то давным-давно зарегистрировались на форуме ради одного-двух комментов, а теперь не выходят вообще? Я так думаю, их аккаунты занимают место на вашем, далеко не резиновом, сервере.
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2232
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 00:39
#4367
Комментарий удален модератором.
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1237
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 09:19
#4368
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Цитата:
elektron:
ПС- Давайте спросим пользователей сначала, но не будем удалять

Даже если бы вы провели голосование, то все равно не имели бы права говорить от всех пользователей сайта. Говорите от своего имени, пожалуйста.
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Rexyn
* Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
422
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 25.04.22 - 09:25
#4369
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Цитата:
Уже не ваш земляк:
ПыПыСы. И вопрос к редакции - а не хотите ли вы прорядить число пользователей? Я имею в ввиду те "мёртвые души", которые когда-то давным-давно зарегистрировались на форуме ради одного-двух комментов, а теперь не выходят вообще? Я так думаю, их аккаунты занимают место на вашем, далеко не резиновом, сервере.

Запись в базе данных текстового формата занимает не так много места.
Основная нагрузка всегда - это изображения. Поэтому в комментариях можно разместить картинку лишь добавив ее на сторонний хостинг.
Потому чистить список пользователей практического смысла, как такового, не имеет.
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