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≡ Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44073
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
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Зоозащитная группа "Проект Добрый город" заявила, что Закон об ответственном отношении к животным, который уже вступил в силу, пока не работает из-за отсутствия локальных и государственных НПА, регламентов и норм.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
87
Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
#1
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Раньше ветинспекция выдавала ветеринарный сертификат на собаку за олин день, теперь четыре, после согласования с астаной, сначала коровы, лошади на иран, и где-то в этой очереди мой пёсик, дебилы ля.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
314
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:09
#2
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Из всех четырёх вопросов самым главным является четвёртый, который, почему-то поставили последним.
Даже если будет принята вся необходимая нормативная и законодательная база. Даже если во всех городах и районах будут построены самые современные и шикарные приюты для животных, что там ещё...
Всё это пойдёт прахом, если не будет работать полиция.
А она работать явно не собирается.
Об этом можно судить по её "работе" с теми, кто гадит на улицах, во дворах, на берегах рек и озёр... Хотя есть вся необходимая нормативная база и установлены ставки штрафов.
Наша полиция с энтузиазмом "борется" только с нарушителями-водителями. Ибо там проще всего - встал на обочине, остановил, права забрал, штраф выписал. Всё.
А в случае с мусором и животными надо работать по настоящему. Ходить, ездить, отслеживать, контролировать... На месте не посидишь.

[Исправлено: Skeptic, 24.04.2022 - 22:10]
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9251
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:12
#3
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Цитата:
Skeptic:
, если не будет работать полиция.

В принципе с вами согласен, но полиция не поможет, когда сосед идиот (с) :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17114
Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...
Отправлено: 24.04.22 - 22:18
#4
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песики на фото симпатичные.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
314
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:21
#5
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Цитата:
elektron:
когда сосед идиот

Именно в таких случаях только полиция и поможет.
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9251
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 22:29
#6
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Цитата:
Skeptic:
Именно в таких случаях только полиция и поможет.

Полиция поможет при единичных случаях. А для масштабного перевоплощения, нужно всё же то самое общество перевоплощать. :lol:
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