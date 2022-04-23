Отправлено: - 16:09





Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45328 "Земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство", - предложил Президент.Источник:

Цитата:Никогда не понимал эти расплывчатые формулировки,что значит земля принадлежит народу?Я-это народ или нет?Вот допустим вижу я бесхозный участок земли, ну тогда отдайте его мне ведь я народ,гражданин Казахстана,или нельзя так?Вот допустим Ленин провозгласил лозунг "Фабрики рабочим,земля крестьянам",а по факту что получилось,работяги всю жизнь горбатились на фабриках и заводах за копейки,а колхозники за те же самые копейки только на земле, причём не на своей,а на колхозной.