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≡ Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из главных улиц Рудного?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44073
Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из главных улиц Рудного?
Отправлено: 24.04.22 - 12:55
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В конце октября прошлого года "НГ" писала о состоянии дорожного полотна после ремонта на улице Горняков, которая разрезает Рудный пополам. Этой весной быстрорастворимый асфальт полностью исчез с улицы.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
273
Re: Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из...
Отправлено: 24.04.22 - 12:55
#1
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эту шарашку, которая делала дорогу и представителей акимата, контролировавшие весь процесс осудить , оштрафовать в тройном размере и с учетом инфляции. Может тогда шевелиться будут по честному
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М
§ Мс18
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
43
Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из главных улиц Рудного?
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
#2
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Быстро растворимый асфальт!!! Браво !
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5216
Re: Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из...
Отправлено: 24.04.22 - 16:39
#3
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Мне вот любопытно, вновь за счёт бюджета или обяжут кто делал и как это проверить?!
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из главных улиц Рудного?
Отправлено: 24.04.22 - 16:47
#4
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Горняков улица конечно, это что то..
Вот только делали недавно в дождь..
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КГСПС
§ КГСПС
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1494
Re: Асфальт растворился вместе со снегом - Что не так с одной из...
Отправлено: 24.04.22 - 21:03
#5
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Цитата:
рихард:

Они шевелятся, только не в ту сторону. Сабитов теперь в Кустанае ЖКХ налаживает.
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