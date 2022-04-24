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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
Страница 895 из 895«1...893894895
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elektron
* elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9247
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:31
#13411
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Цитата:
111:
Пока процедура на случай утечек информации не разглашается..

Так проще вычислить, у кого подтекает. :lol:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:39
#13412
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Цитата:
elektron:
Так проще вычислить, у кого подтекает.

Дело в другом, тут ОСИ с одной стороны, и ПКСК с другой, одно жить не начало, другое уже практически умерло, ну и все движняки наверно только на следующий год начнутся.
Сейчас в такое время очень трудно что то сделать, захочет ли пойти на уступки государство, посмотрим..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:44
#13413
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И так, голосование с нашей необъятной планеты практически заканчивается.
Судьи и просто волонтеры с усердием разбирают смски, письма, емейлы и подарки от наших многочисленных зрителей по всему миру, жюри подводит итоги конкурсантов и подскажу по секрету, лидер практически легко узнаваем, но..
Посмотрим кому отдаст предпочтение жюри, голос наших спонсоров, которые предоставили подарки и конечно же от зрительного полного до отказа зала наших дорогих пользователей!
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:58
#13414
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Короткая информация.
Скоро заканчивается пост Рамадан и у мусульман и начнутся так же праздники.
На этот раз конкурс будет называться - Лучший бежбармак, который решили провести наше жюри, наши многочисленные спонсоры, и конечно же дорогие зрители..
Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал флудтелеграмютуб.нг., ставьте лайки и самые настойчивые конечно же получат от наших спонсоров Счастливый календарь, приносящий счастье и конечно же удачу на все времена..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 17:16
#13415
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image host

Вроде в Рудном?
7 дней кто хочет , приходит к звоннице и бьет в колокола..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 17:45
#13416
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С нетерпением ждем прихода журналистов..



Моя катается на качельках..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 18:51
#13417
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Записали видеообращение или как его там..
Я и Амирка конечно в первых рядах..
Теперь отправим прямиком в акимат..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 19:48
#13418
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И наконец то!
Наконец то дорогие зрители, наконец то..
Победитель первого тура нашего конкурса Счастливый календарик, определен единым решением судей, жюри, и конечно же вами дорогие зрители, пользователи, которые выбрали его из многих многих конкурсантов единогласно!
Первое место единогласно....
А пока уйдем на рекламу..

Наш спонсор, который желает быть инкогнито, дарит совершенно бесплатно каждому активному и дозвонившему до нашей редакции Счастливый календарь.
Календарь приносит удачу в этом году, в следующем он сделает вас к тому же богаче...
Пишите, звоните и ставьте лайки на мой канал флудтелеграмютуб.нг., и получайте его совершенно бесплатно!
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 20:17
#13419
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Победителем единогласным решением судей, наших жюри, наших генеральных спонсоров на канале Счастливый календарик под названием самого первого конкурса Самые лучшие яйца к нашим куличам объявляется........
Внимание, объявляется......
.....
И так, самый Первый, на самом Первом конкурсе на самом Первом канале, организаванным по поводу этого случая является Первый Первый Первый, поняли о ом речь?
Конечно же это самый самый, самый лучший, самый образованный 111й!
Ура.
Салют!
Наши с вами ему поздравления и конечно же ему вручается приз за первое место!
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 20:24
#13420
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И так как он обещал посвятить свой выигрыш в помощь детям, мы решили отправить этот эквивалент в фонд нуждающимся детям..
Молодец 111й!
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Уже не ваш земляк
§ Уже не ваш земляк
(Пользователи)
Откуда:
Самара
Регистрация:
19.08.21
Сообщений:
2227
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 20:27
#13421
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По поводу того, что некоторые пользователи легко могут накидать 30+ комментов в час...Что мы сейчас и увидели. Почему-то в собственноручно созданной ветке писать не получается. Наверное, что там всего три-четыре посетителя. А ведь так хочется внимания...
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 21:14
#13422
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Играем в футбол..

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* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 21:29
#13423
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11354
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 21:42
#13424
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