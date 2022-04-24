Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 19:48

И наконец то!

Наконец то дорогие зрители, наконец то..

Победитель первого тура нашего конкурса Счастливый календарик, определен единым решением судей, жюри, и конечно же вами дорогие зрители, пользователи, которые выбрали его из многих многих конкурсантов единогласно!

Первое место единогласно....

А пока уйдем на рекламу..



Наш спонсор, который желает быть инкогнито, дарит совершенно бесплатно каждому активному и дозвонившему до нашей редакции Счастливый календарь.

Календарь приносит удачу в этом году, в следующем он сделает вас к тому же богаче...

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