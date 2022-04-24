Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 6)
Флуд и оффтопик (часть 6)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9247
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:31
Цитата:
Так проще вычислить, у кого подтекает.
111:
Пока процедура на случай утечек информации не разглашается..
Пока процедура на случай утечек информации не разглашается..
Так проще вычислить, у кого подтекает.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:39
Цитата:
Дело в другом, тут ОСИ с одной стороны, и ПКСК с другой, одно жить не начало, другое уже практически умерло, ну и все движняки наверно только на следующий год начнутся.
Сейчас в такое время очень трудно что то сделать, захочет ли пойти на уступки государство, посмотрим..
elektron:
Так проще вычислить, у кого подтекает.
Так проще вычислить, у кого подтекает.
Дело в другом, тут ОСИ с одной стороны, и ПКСК с другой, одно жить не начало, другое уже практически умерло, ну и все движняки наверно только на следующий год начнутся.
Сейчас в такое время очень трудно что то сделать, захочет ли пойти на уступки государство, посмотрим..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:44
И так, голосование с нашей необъятной планеты практически заканчивается.
Судьи и просто волонтеры с усердием разбирают смски, письма, емейлы и подарки от наших многочисленных зрителей по всему миру, жюри подводит итоги конкурсантов и подскажу по секрету, лидер практически легко узнаваем, но..
Посмотрим кому отдаст предпочтение жюри, голос наших спонсоров, которые предоставили подарки и конечно же от зрительного полного до отказа зала наших дорогих пользователей!
Судьи и просто волонтеры с усердием разбирают смски, письма, емейлы и подарки от наших многочисленных зрителей по всему миру, жюри подводит итоги конкурсантов и подскажу по секрету, лидер практически легко узнаваем, но..
Посмотрим кому отдаст предпочтение жюри, голос наших спонсоров, которые предоставили подарки и конечно же от зрительного полного до отказа зала наших дорогих пользователей!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 16:58
Короткая информация.
Скоро заканчивается пост Рамадан и у мусульман и начнутся так же праздники.
На этот раз конкурс будет называться - Лучший бежбармак, который решили провести наше жюри, наши многочисленные спонсоры, и конечно же дорогие зрители..
Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал флудтелеграмютуб.нг., ставьте лайки и самые настойчивые конечно же получат от наших спонсоров Счастливый календарь, приносящий счастье и конечно же удачу на все времена..
Скоро заканчивается пост Рамадан и у мусульман и начнутся так же праздники.
На этот раз конкурс будет называться - Лучший бежбармак, который решили провести наше жюри, наши многочисленные спонсоры, и конечно же дорогие зрители..
Еще раз напоминаю, подписывайтесь на мой канал флудтелеграмютуб.нг., ставьте лайки и самые настойчивые конечно же получат от наших спонсоров Счастливый календарь, приносящий счастье и конечно же удачу на все времена..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 17:16
Вроде в Рудном?
7 дней кто хочет , приходит к звоннице и бьет в колокола..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 17:45
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 18:51
Записали видеообращение или как его там..
Я и Амирка конечно в первых рядах..
Теперь отправим прямиком в акимат..
Я и Амирка конечно в первых рядах..
Теперь отправим прямиком в акимат..
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 19:48
И наконец то!
Наконец то дорогие зрители, наконец то..
Победитель первого тура нашего конкурса Счастливый календарик, определен единым решением судей, жюри, и конечно же вами дорогие зрители, пользователи, которые выбрали его из многих многих конкурсантов единогласно!
Первое место единогласно....
А пока уйдем на рекламу..
Наш спонсор, который желает быть инкогнито, дарит совершенно бесплатно каждому активному и дозвонившему до нашей редакции Счастливый календарь.
Календарь приносит удачу в этом году, в следующем он сделает вас к тому же богаче...
Пишите, звоните и ставьте лайки на мой канал флудтелеграмютуб.нг., и получайте его совершенно бесплатно!
Наконец то дорогие зрители, наконец то..
Победитель первого тура нашего конкурса Счастливый календарик, определен единым решением судей, жюри, и конечно же вами дорогие зрители, пользователи, которые выбрали его из многих многих конкурсантов единогласно!
Первое место единогласно....
А пока уйдем на рекламу..
Наш спонсор, который желает быть инкогнито, дарит совершенно бесплатно каждому активному и дозвонившему до нашей редакции Счастливый календарь.
Календарь приносит удачу в этом году, в следующем он сделает вас к тому же богаче...
Пишите, звоните и ставьте лайки на мой канал флудтелеграмютуб.нг., и получайте его совершенно бесплатно!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 20:17
Победителем единогласным решением судей, наших жюри, наших генеральных спонсоров на канале Счастливый календарик под названием самого первого конкурса Самые лучшие яйца к нашим куличам объявляется........
Внимание, объявляется......
.....
И так, самый Первый, на самом Первом конкурсе на самом Первом канале, организаванным по поводу этого случая является Первый Первый Первый, поняли о ом речь?
Конечно же это самый самый, самый лучший, самый образованный 111й!
Ура.
Салют!
Наши с вами ему поздравления и конечно же ему вручается приз за первое место!
Внимание, объявляется......
.....
И так, самый Первый, на самом Первом конкурсе на самом Первом канале, организаванным по поводу этого случая является Первый Первый Первый, поняли о ом речь?
Конечно же это самый самый, самый лучший, самый образованный 111й!
Ура.
Салют!
Наши с вами ему поздравления и конечно же ему вручается приз за первое место!
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 20:24
И так как он обещал посвятить свой выигрыш в помощь детям, мы решили отправить этот эквивалент в фонд нуждающимся детям..
Молодец 111й!
Молодец 111й!
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2227
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 20:27
По поводу того, что некоторые пользователи легко могут накидать 30+ комментов в час...Что мы сейчас и увидели. Почему-то в собственноручно созданной ветке писать не получается. Наверное, что там всего три-четыре посетителя. А ведь так хочется внимания...
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 21:14
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 21:29
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 21:42
Комментарий проходит проверку.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 10, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 8
|Зарегистрированные пользователи: drakon, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать