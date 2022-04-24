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≡ В седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу проиграли все лидеры, а «Тобол» продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44073
В седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу проиграли все лидеры, а «Тобол» продлил свою безвыигрышную серию до трех матчей
Отправлено: 24.04.22 - 19:46
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Фаворитом в этом матче был располагавшийся на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата действующий чемпион Казахстана, одержавший победы над атыраусцами в семи последних очных поединках. Да и в истории противостояния в рамках чемпионатов Казахстана «Тобол» имел значительное преимущество, одержав 30 побед в 55 проведенных встречах.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4804
Re: В седьмом туре чемпионата Казахстана по футболу проиграли...
Отправлено: 24.04.22 - 19:46
#1
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Просто суперновость - матч был позавчера !!! Зачем публиковать протух ,,,новости ?? :-x
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