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≡ Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
 
 
Страница 1 из 212»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44073
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 10:07
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Ждунов в Костанае можно встретить где угодно. Особенно их появление заметно весной, когда под растаявшим от яркого весеннего солнца снегом на оголенной земле являются взору «подснежники». Нет, это не весенние первоцветы, а скопившийся за полгода зимы мусор.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
273
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 10:07
#1
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все правильно. инертные мы. согласен на все 100%
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7
* 71422
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.10.20
Сообщений:
45
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 11:11
#2
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Уважаемый ,Евгений. Вы бы вышли и показали своим примером . Потратили бы время не на призывы и написание статьи , а на уборку мусора
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8442
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 11:30
#3
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Цитата:
71422:
Вы бы вышли и показали своим примером .

Уважаемый 71422, ха, совсем не по адресу под...б.
Я свой участок, и часть двора, включая песочницу, уже убрал как снег сошел, недели 2 назад, клумбы вскопаны, рассада уже зацветает... более 2-х десятков деревьев растут уже несколько лет.
Не веришь, подъезжай покажу...
А пока прошлогодние фотки



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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24752
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 11:53
#4
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Цитата:
71422:
§ 71422

Два года уже - тут.
А Юджина, не знает... :oops:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9247
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 12:04
#5
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Если бы все горожане жили как Евгений, то и проблем с мусором тоже уже не было бы. :lol: Но некоторых просто не истребить.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16138
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 12:43
#6
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Цитата:
yudjin:
Уважаемый 71422, ха, совсем не по адресу под...б

Намекает чтобы Юджин и к нему пришел, прибрался :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2003
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 13:27
#7
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Нет, я понимаю, что порядок нужно блюсти, но как можно успеть убрать за всеми, если у всех есть своя работа. Если я выйду из дома и начну исправлять косяки за всеми неряхами и бездельниками, поднимать фантики, мыть подъезд, относить брошенные мешки с мусором, подметать окурки, скрести асфальт, собирать собачьи какашки, то на моей работе меня уже никогда не дождутся и кому-то придется так же работать за меня. А от этого никто никакого выигрыша не почувствует.

Если научный работник будет выполнять низкокфалифицированную работу, то это будет похоже на забивание гвоздей электронным микроскопом. Это все равно, что выбрасывать деньги на ветер. Имхо, просто каждый должен с уважением относиться как к личному и чужому труду, так и к окружающему пространству. Не вести себя как временщики, которым своя рубашка ближе к телу, а на остальных твоя совесть плевать хотела. И не думать, что если платишь за уборку, то имеешь право наложить кучу в любом месте, ожидая, что ее быстро уберут. Скорее всего будешь жить среди этих куч, пока пока у профессионалов или пассионариев не дойдут руки до уборки твоего непотребства.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12267
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 15:30
#8
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Мололец Юджин! Всё в точку! Такие мы да Костанайцы ждуны,ничего не хотим и только Ноем,а вот ты то другое дело! Взял да и разбил клумбу возле подъезда! Молодец! Теперь можешь всем об этом рассказывать и потакать этим,куда нам до тебя? То ты бох садоводов,а мы так ждём с моря погоды постоянно,ты вон взял и прошёлся по всем мусоркам,всем показал что везде срач,везде пофоткал бычки и листву,нам должно быть стыдно что ты ходишь и фоткаешь а мы ничего не делаем,нам должно быть стыдно что ты привел свой двор в порядок для себя же а мы нет,да ты прав что теперь всем указываешь что надо выходить на субботники,мы то понимаем что ты не для себя а ради нас стараешься и переживаешь
Клейми клейми позором! Все по делу
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24752
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 15:36
#9
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Цитата:
abaika95:
Все по делу

Да, абайке95, правда,
глаза - "режет"... :lol:
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9247
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 15:47
#10
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Цитата:
abaika95:
Клейми клейми позором! Все по делу

Да не, лучше всем свиньям по медали! не? :lol:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11348
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 15:47
#11
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Наша мусорка, в любое время года, дня и ночи..



Чисто там, где смотрят за этим..
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8442
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 16:37
#12
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Цитата:
abaika95:
То ты бох садоводов,а мы так

завидуй молча, ждун :-P

Цитата:
abaika95:
взял и прошёлся по всем мусоркам,всем показал что везде срач,везде пофоткал

и таки убрали же те, кто должен это делать ЕЖЕДНЕВНО, а не когда как паршивых котят носом не ткнули.


Цитата:
abaika95:
нам должно быть стыдно что ты привел свой двор в порядок для себя же а мы нет

конечно стыдно... одни ждуны переезжают с места на место вечно, у других ждунов хата с краю, вот так и живут в вечном ожидании.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12267
Re: Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 18:15
#13
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Цитата:
elektron:
Да не, лучше всем свиньям по медали! не?

Намекаете что первым надо наградить автора статьи?
Цитата:
yudjin:
завидуй молча, ждун

Никогда не мечтал быть бохом садоводов
Вот прям ниразу
Цитата:
yudjin:
и таки убрали же те, кто должен это делать ЕЖЕДНЕВНО

Таки открою секрет
Они и так каждый день убирают
Просто каждый день ты выходишь раньше них пофоткаться
Цитата:
yudjin:
конечно стыдно... одни ждуны переезжают с места на место вечно, у других ждунов хата с краю, вот так и живут в вечном ожидании.

Согласен
Хорошо что ты уже 50 лет живёшь на одном месте и каждый год разбиваешь клумбу у подъезда и на новый год некрасиво двор украшаешь
Но всё понимают главное не результаты главное участие
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9247
Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны
Отправлено: 24.04.22 - 18:36
#14
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Цитата:
abaika95:
Намекаете что первым надо наградить автора статьи?

А автор то тут причём? Там усё в упорядке. :lol:
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