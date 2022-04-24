Отправлено: - 16:37

abaika95:

То ты бох садоводов,а мы так

abaika95:

взял и прошёлся по всем мусоркам,всем показал что везде срач,везде пофоткал

abaika95:

нам должно быть стыдно что ты привел свой двор в порядок для себя же а мы нет

Цитата:завидуй молча, ждунЦитата:и таки убрали же те, кто должен это делать ЕЖЕДНЕВНО, а не когда как паршивых котят носом не ткнули.Цитата:конечно стыдно... одни ждуны переезжают с места на место вечно, у других ждунов хата с краю, вот так и живут в вечном ожидании.