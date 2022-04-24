Евгений ПОЛУЯНОВ: Ждуны

Отправлено: - 13:27

Нет, я понимаю, что порядок нужно блюсти, но как можно успеть убрать за всеми, если у всех есть своя работа. Если я выйду из дома и начну исправлять косяки за всеми неряхами и бездельниками, поднимать фантики, мыть подъезд, относить брошенные мешки с мусором, подметать окурки, скрести асфальт, собирать собачьи какашки, то на моей работе меня уже никогда не дождутся и кому-то придется так же работать за меня. А от этого никто никакого выигрыша не почувствует.



Если научный работник будет выполнять низкокфалифицированную работу, то это будет похоже на забивание гвоздей электронным микроскопом. Это все равно, что выбрасывать деньги на ветер. Имхо, просто каждый должен с уважением относиться как к личному и чужому труду, так и к окружающему пространству. Не вести себя как временщики, которым своя рубашка ближе к телу, а на остальных твоя совесть плевать хотела. И не думать, что если платишь за уборку, то имеешь право наложить кучу в любом месте, ожидая, что ее быстро уберут. Скорее всего будешь жить среди этих куч, пока пока у профессионалов или пассионариев не дойдут руки до уборки твоего непотребства.