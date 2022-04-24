Ждунов в Костанае можно встретить где угодно. Особенно их появление заметно весной, когда под растаявшим от яркого весеннего солнца снегом на оголенной земле являются взору «подснежники». Нет, это не весенние первоцветы, а скопившийся за полгода зимы мусор. Читать новость
Уважаемый 71422, ха, совсем не по адресу под...б. Я свой участок, и часть двора, включая песочницу, уже убрал как снег сошел, недели 2 назад, клумбы вскопаны, рассада уже зацветает... более 2-х десятков деревьев растут уже несколько лет. Не веришь, подъезжай покажу... А пока прошлогодние фотки
Нет, я понимаю, что порядок нужно блюсти, но как можно успеть убрать за всеми, если у всех есть своя работа. Если я выйду из дома и начну исправлять косяки за всеми неряхами и бездельниками, поднимать фантики, мыть подъезд, относить брошенные мешки с мусором, подметать окурки, скрести асфальт, собирать собачьи какашки, то на моей работе меня уже никогда не дождутся и кому-то придется так же работать за меня. А от этого никто никакого выигрыша не почувствует.
Если научный работник будет выполнять низкокфалифицированную работу, то это будет похоже на забивание гвоздей электронным микроскопом. Это все равно, что выбрасывать деньги на ветер. Имхо, просто каждый должен с уважением относиться как к личному и чужому труду, так и к окружающему пространству. Не вести себя как временщики, которым своя рубашка ближе к телу, а на остальных твоя совесть плевать хотела. И не думать, что если платишь за уборку, то имеешь право наложить кучу в любом месте, ожидая, что ее быстро уберут. Скорее всего будешь жить среди этих куч, пока пока у профессионалов или пассионариев не дойдут руки до уборки твоего непотребства.
Мололец Юджин! Всё в точку! Такие мы да Костанайцы ждуны,ничего не хотим и только Ноем,а вот ты то другое дело! Взял да и разбил клумбу возле подъезда! Молодец! Теперь можешь всем об этом рассказывать и потакать этим,куда нам до тебя? То ты бох садоводов,а мы так ждём с моря погоды постоянно,ты вон взял и прошёлся по всем мусоркам,всем показал что везде срач,везде пофоткал бычки и листву,нам должно быть стыдно что ты ходишь и фоткаешь а мы ничего не делаем,нам должно быть стыдно что ты привел свой двор в порядок для себя же а мы нет,да ты прав что теперь всем указываешь что надо выходить на субботники,мы то понимаем что ты не для себя а ради нас стараешься и переживаешь Клейми клейми позором! Все по делу
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