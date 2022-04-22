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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 485 из 485«1...483484485
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Куратор темы: drakon
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.22 - 19:35
#7261
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Цитата:
drakon:
Прописвла 1 укол в неделю...

Для суставов наверно..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.22 - 21:16
#7262
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Цитата:
111:
Для суставов наверно..

Наверное, капец - пришёл... :oops: :-P
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.22 - 22:00
#7263
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Цитата:
drakon:
Наверное, капец - пришёл

Какие ваши годы..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17111
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 22.04.22 - 23:31
#7264
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Цитата:
drakon:
Прописвла 1 укол


кончай пугать.
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.04.22 - 18:35
#7265
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.04.22 - 18:43
#7266
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Соседи, роют, противотанковый ров - наверное.
Знают - нас. Мы шутить не - будем... :-o
Профайл
1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.04.22 - 20:31
#7267
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Цитата:
drakon:
Соседи, роют,

Ждут нападения от кого то?
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 23.04.22 - 20:58
#7268
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Цитата:
111:
Ждут нападения от кого то?

НАТО, ждёт нападения России... :lol: ;-)
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.04.22 - 13:19
#7269
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Марик, где, ты?... :lol: :oops:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.04.22 - 14:23
#7270
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С праздником дракоша.
Мама выиграла и амирку, у нее какое то счастливое яйцо, которое не дает нам, и я проиграл тоже два раза..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.04.22 - 14:44
#7271
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Амирка! Привет. Всех Вас с Праздником!... :oops:
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.04.22 - 15:07
#7272
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Нельзя же ничего делать, моя начала сегодня пол утром в ванной тереть, ударилась головой об кран и вспомнила Бога..
Он говорит наказал ее..
Теперь вот не убирается..
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1
* 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11335
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.04.22 - 15:09
#7273
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Хотел побриться, тоже говорит нельзя христианам, я на всякий случай не буду, мало ли что, ударюсь об косяк какой .
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24749
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 24.04.22 - 15:22
#7274
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Цитата:
111:
мало ли что, ударюсь об косяк какой .

Или - зарежешся... :-o
Работать можно только на
непрерывающихся производствах... :-o
Профайл
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