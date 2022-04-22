Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)

Отправлено: - 15:07

Нельзя же ничего делать, моя начала сегодня пол утром в ванной тереть, ударилась головой об кран и вспомнила Бога..

Он говорит наказал ее..

Теперь вот не убирается..