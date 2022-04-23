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alex_60:

ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня будет доставлен в Алматы в день Пасхи, 24 апреля, сообщила пресс-служба митрополичьего округа в Казахстане.

Цитата:Сегодня 23 апреля в 23:00 во Внуково-3 прилетит самолёт из аэропорта Бен-Гурион с Благодатным огнем, далее огонь из Внуково-3 также доставят в Алма-Ату.