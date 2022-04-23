В каждом из нас есть частица Творца, Каждый подобен Вселенной, В каждом из нас есть Его Доброта, ДОлжная быть милосердной. В каждом из нас есть бессмертия Дух, Каждый живет не однажды, В каждом из нас есть способность любить, Только вот любит не каждый. В каждом из нас есть Гармония Сил, Каждый имеет две чаши, В каждом из нас есть Великий Судья, Знающий помыслы наши. В каждом из нас есть своя Красота, Все в нас наполнено смыслом, В каждом из нас есть святая Душа. В теле бесплотном и чистом.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ СВОБОДЫ Еще пара пламенеющих восходов И все станет на слезинку чище В родники спустятся звездочки Ладан хлебушка поднимется над пепелищем Угаснут телевизоры Зажить дадут от пыток ранам Людям в темноте подвалов Ангелам в храмах, в клетках обезьянам Ложью в землю зарыты Самые близкие воспрянут духом Тяжелая от крови земля Для живых станет райским пухом Попьет мальчик с лужи ладонью С благодарностью за ненастье "Хорошо, что есть как есть..." Для живых станет формулой счастья Богатые станут мародерами Бедные святыми станут Ничто уже не будет наполовину Времена черно-белые грянут Под обстрелом рожденного сына На морозе мать грудью накормит И мужу даст каплю чтоб выжил За "спасибо, жена, все в норме..." Мальчик любимой своей Которая выжила в пытках Не жемчуг подарит в кулоне Но зерно в обыкновенной нитке Просто за колос пшеницы В детях воскреснет радость Бог через ужас и голод Возвращает благодарности сладость Еще пара ливней из серы Подсолнухи склонят короны И солдатики станут оловянными И соловьями станут вороны Чтобы дальше мы жили дружно На подвиг готовы за друга Чтоб только Господь нас не вывел Из Своего благодатного круга Свободы колыбельную эту Пойте лишь избранным лицам Тем, которые выйдут с подвалов Пойте как вернувшимся птицам Стая ангелов зигзагом над нами Рог кривой опять станет прямым рогом Чтоб не войны, но греха я боялся На коленях побеседую с Богом Каспарс Димитерс 13.04.2022
Напоминаем всем тем, кто еще не подал заявки на конкурс, заявки перестанут принимать в 14.00 сегодняшнего времени по часам из Нурсултана.. Первое место шампанское от Бахуса, второе календарь от наших постоянных спонсоров, выразивших желание остаться инкогнито..
Вот такой вот календарь они предлагают на наш конкурс.
Календарь приносит удачу и везение в 2022 году, а в 2023м еще и богатство.. Подписывайтесь на мой канал флудтелеграмютуб.нг., ставьте лайки и счастливчики обязательно получат этот приносящий счастье календарь к себе в объятия совершенно бесплатно..
Конкурс объявляю закрытым. Теперь только онлайн голосование плюс голос от наших спонсоров и наших зрителей в зале. А пока уходим на рекламную паузу, за это время приглашаю вас голосовать, номер участников конкурса виден снизу на экране, рядом с календарем, который любезно предоставил нам спонсор программы, желающий остаться неизвестным.
Покупайте календарь, календарь прагматизма, календарь истории, календарь просто приносящий счастье.. С праздником господа!
Вы можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы можете голосовать