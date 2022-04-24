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≡ Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44072
Закон об ответственном отношении к животным принят, почему ничего не меняется?
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
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Зоозащитная группа "Проект Добрый город" заявила, что Закон об ответственном отношении к животным, который уже вступил в силу, пока не работает из-за отсутствия локальных и государственных НПА, регламентов и норм.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
87
Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...
Отправлено: 24.04.22 - 13:34
#1
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Раньше ветинспекция выдавала ветеринарный сертификат на собаку за олин день, теперь четыре, после согласования с астаной, сначала коровы, лошади на иран, и где-то в этой очереди мой пёсик, дебилы ля.
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