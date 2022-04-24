Re: Закон об ответственном отношении к животным принят, почему...

Отправлено: - 13:34

Раньше ветинспекция выдавала ветеринарный сертификат на собаку за олин день, теперь четыре, после согласования с астаной, сначала коровы, лошади на иран, и где-то в этой очереди мой пёсик, дебилы ля.