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≡ Перформанс, квест и фото со статуей Свободы - Как в Костанае прошла "Библионочь-2022"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44071
Перформанс, квест и фото со статуей Свободы - Как в Костанае прошла "Библионочь-2022"
Отправлено: 24.04.22 - 12:00
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Несколько десятков человек вечером 22 апреля собрались возле лестницы центрального входа в областную библиотеку имени Льва Толстого. Мероприятие для Костаная не новое, но два года из-за пандемии откладывалось. Теперь же сотрудники главной библиотеки города постарались восстановить размах «Библионочи».
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4803
Re: Перформанс, квест и фото со статуей Свободы - Как в Костанае...
Отправлено: 24.04.22 - 12:00
#1
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Цитата:
молодежным крылом партии «Аманат», - подростки и дети в желтых и зеленых накидках

Источник:
---- Партия цвета поменяла ? А где голубой ?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9242
Перформанс, квест и фото со статуей Свободы - Как в Костанае прошла "Библионочь-2022"
Отправлено: 24.04.22 - 12:09
#2
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Цитата:
Гога:
---- Партия цвета поменяла ? А где голубой ?

Вы что такое себе позволяете, за это проблемы с полицией получить не долго! :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4803
Перформанс, квест и фото со статуей Свободы - Как в Костанае прошла "Библионочь-2022"
Отправлено: 24.04.22 - 12:18
#3
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Цитата:
elektron:
за это проблемы с полицией получить не долго!
--- Я далеко от них спрятался
:lol: 8-)
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