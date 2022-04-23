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≡ Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные жители вместе очищали улицы Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44071
Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные жители вместе очищали улицы Костаная
Отправлено: 23.04.22 - 20:29
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Общегородской субботник состоялся сегодня, 23 апреля. В основном в нем участвовали госслужащие городского акимата, маслихата, службы iKomek и подведомственных организаций, а помогали местные жители. Отдел ЖКХ помог граблями, мешками и спецтехникой.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11326
Re: Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные...
Отправлено: 23.04.22 - 20:29
#1
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Молодцы, чисто убрали..
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12237
Re: Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные...
Отправлено: 24.04.22 - 00:25
#2
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Сгребание с парковых зон и аллей опавшей листвы убивает почву, которая не получит питательные вещества, деревья и трава лишатся подкормки и защиты от высыхания. Почва станет сухой, трава погибнет, поверхностная корневая система деревьев лишится возможности находиться в благоприятном рыхлом влажном питательном грунте. Деревья и так уничтажаемые полчищами акиматских вредителей будут болеть.
В многих городах запрещено убирать листву с естественных газонов.
В случае необходимости получить идеально чистый газон его привозят специально выращенными рулонами и тщательно следят за качеством облсуживания, полива, подкормки.
Уборка же граблями в некоторых городах с естественных мест парков и аллей - административное правонарушение. Любой гражданин впреве вызвать полицию и потребовать оформить состав правонарушения, и взыскать с виновных вред городу. ;-)


Цитата:
111:
Молодцы, чисто убрали.


Впрочем у некоторых новых жителей понятие о чистоте слишком специфическое.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12237
Re: Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные...
Отправлено: 24.04.22 - 00:30
#3
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На данном фото этой газеты находится состав преступления против городской собственности.



В лунке дерева можно увидеть сельскохозяйственные грабли, предназначенные для разбивания комков перекопанной земли. Применение таких граблей вместо веерных гарантированно уничтожает корни травы и ликвидирует травяной покров на данной аллее. Граждане на фото - административные нарушители, нанесшие урон данному городу.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4803
Re: Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные...
Отправлено: 24.04.22 - 11:45
#4
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Цитата:
Серый волк:

---Уж сколько про это говорили . Если даже при акиме агрономе сажали саженцы в мешках . Кстати , выросли они , или почили в бозе ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
4803
Re: Собирали мусор, чистили фонтаны - Как чиновники и местные...
Отправлено: 24.04.22 - 11:49
#5
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Цитата:
, с бульвара молодежи вывезли один автомобиль ЗИЛ, полностью наполненный мусором.

Источник:
---А автомобиль ЗИЛ на чем вывезли ??Наверное на *Кировце*?? :-x
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