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Молодцы, чисто убрали.

Сгребание с парковых зон и аллей опавшей листвы убивает почву, которая не получит питательные вещества, деревья и трава лишатся подкормки и защиты от высыхания. Почва станет сухой, трава погибнет, поверхностная корневая система деревьев лишится возможности находиться в благоприятном рыхлом влажном питательном грунте. Деревья и так уничтажаемые полчищами акиматских вредителей будут болеть.В многих городах запрещено убирать листву с естественных газонов.В случае необходимости получить идеально чистый газон его привозят специально выращенными рулонами и тщательно следят за качеством облсуживания, полива, подкормки.Уборка же граблями в некоторых городах с естественных мест парков и аллей - административное правонарушение. Любой гражданин впреве вызвать полицию и потребовать оформить состав правонарушения, и взыскать с виновных вред городу.Цитата:Впрочем у некоторых новых жителей понятие о чистоте слишком специфическое.