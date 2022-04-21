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В радиусе километра от места вырубки
В радиусе километра от места вырубки
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44069
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 21.04.22 - 09:23
Несколько лет «Наша Газета» рассказывала читателям о том, как в Костанае коммунальные службы вредят зеленым насаждениям. За судьбу деревьев боролись местные активисты, но всякий раз чиновники говорили: кронирование и вырубку проводят правомерно и по необходимости. Однако неделю назад выяснилось, что это далеко не так: городская прокуратура проверила работу отдела ЖКХ акимата Костаная и выявила, что незаконно вырубили тысячи деревьев. Теперь для компенсации те же подрядчики должны воткнуть в землю почти 300 тысяч саженцев. Как считали потери и где будут возмещать ущерб? И вообще, каким образом под носом акимата в 2020 году наш маленький оазис превращали в пустыню? Попробуем разобраться.
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Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1233
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 10:45
Цитата:
Дело не в орфографии или стилистике. Дело в недоработках в раскрытии темы. Спасибо за предложение, но для такой работы нужно быть в редакции.
serg kost:
Могу исправлять ошибки ДО публикации.
Могу исправлять ошибки ДО публикации.
Дело не в орфографии или стилистике. Дело в недоработках в раскрытии темы. Спасибо за предложение, но для такой работы нужно быть в редакции.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12262
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 15:29
Цитата:
Спорный тезис
Тоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья? Цитата:
Люблю когда люди не разбирающиеся ни в чем критикуют людей кто готов работать как и все допуская ошибки но работать)
Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)
Напоминает одну ситуацию
У меня во дворе сидели старичики в беседке,день и ночь летом в домино рубились, обсуждали и критиковали политику,экономику,робототехнику,медицину,историю и андронный коллайдер
Причем так заумно обсуждают что диву даёшься
С ссылками на новости, на авторитетных специалистов
Ну думаю,видать это важные директора и профессура на пенсии отдыхает
Как оказалось нет
Абсолютно все сидящие в беседке оказались
1) всю жизнь проработал водителем у высокого начальника
2)зек отсидевший кучу лет и работающий грузчиком
3) рубщик мяса на рынке
4) водитель говновоза
5) сантехник местного кск (причем во время работы в домино играл)
А дядя Вова из третьего подъезда настоящий бывший директор школы,заслуженный учитель литературы и русского языка которого мужики постояно звали потрепаться занимался репетиторством,успевал на дачу сгонять и на рынке ещё поторговать помидорами)
И при виде этих мужичков всегда плевался)
А подиж форум всё-таки
Автор этой статьи 19 апреля побывал в Притобольском парке. Где именно вырубили больше 14 тысяч деревьев, понять сложно. Есть отдельные пни, но их количество едва ли доберется хотя бы до сотни. Напрашивается предположение, что большую часть из 14 579 деревьев могли вырубить только на бумаге. Хотелось бы верить, что это не так,
Спорный тезис
Тоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья? Цитата:
dvb:
Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно.
Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно.
Люблю когда люди не разбирающиеся ни в чем критикуют людей кто готов работать как и все допуская ошибки но работать)
Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)
Напоминает одну ситуацию
У меня во дворе сидели старичики в беседке,день и ночь летом в домино рубились, обсуждали и критиковали политику,экономику,робототехнику,медицину,историю и андронный коллайдер
Причем так заумно обсуждают что диву даёшься
С ссылками на новости, на авторитетных специалистов
Ну думаю,видать это важные директора и профессура на пенсии отдыхает
Как оказалось нет
Абсолютно все сидящие в беседке оказались
1) всю жизнь проработал водителем у высокого начальника
2)зек отсидевший кучу лет и работающий грузчиком
3) рубщик мяса на рынке
4) водитель говновоза
5) сантехник местного кск (причем во время работы в домино играл)
А дядя Вова из третьего подъезда настоящий бывший директор школы,заслуженный учитель литературы и русского языка которого мужики постояно звали потрепаться занимался репетиторством,успевал на дачу сгонять и на рынке ещё поторговать помидорами)
И при виде этих мужичков всегда плевался)
А подиж форум всё-таки
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2002
В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 17:40
Цитата:
Журналисту нужно узнать, сколько деревьев вырубили в реале и сколько на бумаге. И то и другое - темы для журналистского расследования.
Цитата:
Бездельники легко вычисляются по количеству сообщений. Тут есть пара человек на форуме - настоящие орлы. И голосом мамочки дяди Федора из Простоквашино: "Это не два орла на форуме, это один и тот же орел. Двуглавый!"
abaika95:
Тоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья?
Тоесть для журналиста надо чтобы в парке вырубили все деревья?
Журналисту нужно узнать, сколько деревьев вырубили в реале и сколько на бумаге. И то и другое - темы для журналистского расследования.
Цитата:
abaika95:
Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)
Так если каждого отдельного форумчанина разбирать в итоге выяснится что все лодыри,лентяи и профнепригоды но зато на форуме ооорлыыыы)
Бездельники легко вычисляются по количеству сообщений. Тут есть пара человек на форуме - настоящие орлы. И голосом мамочки дяди Федора из Простоквашино: "Это не два орла на форуме, это один и тот же орел. Двуглавый!"
(Пользователи)
- Откуда:
- Самара
- Регистрация:
- 19.08.21
- Сообщений:
- 2225
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 22:10
Цитата:
Неужели непонятно - деньги сами себя не освоят!
Валентин:
Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.
Зачем их кронировали там, я понять не смог - нет там линий электропередач над ними.
Неужели непонятно - деньги сами себя не освоят!
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1067
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 22.04.22 - 23:04
Походу тема не стоит и времени чтоб на это тратить, поэтому всем тупо лень найти и посчитать все эти 14.5 тысяч пеньков.
И прокуратуре и журналистам.
И гадают, были эти пеньки, а если были то где.
Я хре... удивляюсь с вас, Дорогая Редакция.
Цитата:
Вступлюсь за НГ, тех кто представляет нам эту площадку и обмена дискуссиями и Перепалками.
А где их берут, журналистов? Нету их, так что на безрыбье, как грица, и в чистом поле по нужде сходишь, как припрет!
Так что кушайте, что дают!
Тем более, он же старается!
Вот и т.Гафуров отмечает:
Цитата:
Таки, добытчик, а остальное, наваляет, было бы желание.
Рс кстати, у меня к т.Гафурову будет предложение в виде идеи. Но я её обозначу в соотвествующей предназначенной ветке.
И прокуратуре и журналистам.
И гадают, были эти пеньки, а если были то где.
Я хре... удивляюсь с вас, Дорогая Редакция.
Цитата:
dvb:
То, что Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно. Гафуров,
То, что Говоров, мягко говоря, неважный журналист - для многих очевидно. Гафуров,
Вступлюсь за НГ, тех кто представляет нам эту площадку и обмена дискуссиями и Перепалками.
А где их берут, журналистов? Нету их, так что на безрыбье, как грица, и в чистом поле по нужде сходишь, как припрет!
Так что кушайте, что дают!
Тем более, он же старается!
Вот и т.Гафуров отмечает:
Цитата:
Тимур Гафуров:
главное у него есть - умение добывать
главное у него есть - умение добывать
Таки, добытчик, а остальное, наваляет, было бы желание.
Рс кстати, у меня к т.Гафурову будет предложение в виде идеи. Но я её обозначу в соотвествующей предназначенной ветке.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12237
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 23.04.22 - 23:23
Да..... честь этого акимата не спасёт уже абсолютно никакое явление на этой планете, да и в солнечной системе.
Спасти можно только то, что куда-то провалилось за плинтус.
Даже если провалилось за плинтус на километр глубже дыры рудненского карьера.
Но спасти то, чего не существует невозможно!
Впрочем обширные МНОГОЛЕТНИЕ посадки могут возможно спасти что-то в будущем, если когда-то далёкие может быть уже цивилзованные потенциальные последователи этих пилильщиков государственных бюджетов будут помнить о многолетних посадках их предшественников.
Лучшим подтверждение коррупционности следует признать тут не статью, а писанину номеркового тролля НГ в комментариях.
Чует троллятина что над его оплотом, коррупционной базой этих глубочайшим образом нечестнейших чинушек что-то может сгуститься. А ведь мутить он может только в насквозь коррумпированном субстрате.
Так что его присутствие вернейший признак.
Спасти можно только то, что куда-то провалилось за плинтус.
Даже если провалилось за плинтус на километр глубже дыры рудненского карьера.
Но спасти то, чего не существует невозможно!
Впрочем обширные МНОГОЛЕТНИЕ посадки могут возможно спасти что-то в будущем, если когда-то далёкие может быть уже цивилзованные потенциальные последователи этих пилильщиков государственных бюджетов будут помнить о многолетних посадках их предшественников.
Лучшим подтверждение коррупционности следует признать тут не статью, а писанину номеркового тролля НГ в комментариях.
Чует троллятина что над его оплотом, коррупционной базой этих глубочайшим образом нечестнейших чинушек что-то может сгуститься. А ведь мутить он может только в насквозь коррумпированном субстрате.
Так что его присутствие вернейший признак.
(Пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12237
Re: В радиусе километра от места вырубки
Отправлено: 24.04.22 - 00:57
Эврика!
Я случайно открыл надежный способ избавить город от воров деревьев!
Просматривал месяц назад техзадания на капремонт здания.
Многолистовая рутина с сотнями метров силового и слаботочного кабеля, кабельканалов, вентиляционных систем. Перегородки, двери, обои, пожарка, охранная сигнализация.
Вот последнее и помогло!
Случайно замтил, что количество заменяемых датчиков не сходится с окнами и дверями. Вызвонил сметчиков и среди целого списка уточнений, исправлений, указал сверить и уточнить количество датчиков.
Ответ был. Сказали они настолько копеечные, что не стали тратить время. Давайте просто коробку добавим в ней 120 штук! Останется - подрядчика заботы о копеечных отчётах.
Так вот раз ну никак не получается похорошему с этими дикарями-чинушами, то просто нужно 2-5% деревьев оборудовать датчиками
И подключить их на пульт государственной вневедомственной охраны!
Сработал датчик и бравые парни в касках и бронежелетах мигом примчатся и упакуют воришку городских деревьев.
Им без разницы- объект под охраной - объект пытались украсть.
Упаковка воров - их работа!
И им обязательно нужно лозунг повесть.
Ненавижу лозунги!
Но это будет самый полезный лозунг за всю историю города!
ЧЕМ БОЛЬШЕ СДАДИМ - ТЕМ ЛУЧШЕ
И обязательно рядом размер поощрения за ворюгу.ъ
И в пятикратоном размере за посредника, в десятикратном за организатора воровства!
Я случайно открыл надежный способ избавить город от воров деревьев!
Просматривал месяц назад техзадания на капремонт здания.
Многолистовая рутина с сотнями метров силового и слаботочного кабеля, кабельканалов, вентиляционных систем. Перегородки, двери, обои, пожарка, охранная сигнализация.
Вот последнее и помогло!
Случайно замтил, что количество заменяемых датчиков не сходится с окнами и дверями. Вызвонил сметчиков и среди целого списка уточнений, исправлений, указал сверить и уточнить количество датчиков.
Ответ был. Сказали они настолько копеечные, что не стали тратить время. Давайте просто коробку добавим в ней 120 штук! Останется - подрядчика заботы о копеечных отчётах.
Так вот раз ну никак не получается похорошему с этими дикарями-чинушами, то просто нужно 2-5% деревьев оборудовать датчиками
И подключить их на пульт государственной вневедомственной охраны!
Сработал датчик и бравые парни в касках и бронежелетах мигом примчатся и упакуют воришку городских деревьев.
Им без разницы- объект под охраной - объект пытались украсть.
Упаковка воров - их работа!
И им обязательно нужно лозунг повесть.
Ненавижу лозунги!
Но это будет самый полезный лозунг за всю историю города!
ЧЕМ БОЛЬШЕ СДАДИМ - ТЕМ ЛУЧШЕ
И обязательно рядом размер поощрения за ворюгу.ъ
И в пятикратоном размере за посредника, в десятикратном за организатора воровства!
-
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