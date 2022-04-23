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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24745
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 21:13
#13396
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Цитата:
alex_60:
про Казахстан ничего пока не пишут.

А что, раньше - писАли?... :lol:
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 21:58
#13397
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Цитата:
drakon:
что, раньше - писАли?

ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня будет доставлен в Алматы в день Пасхи, 24 апреля, сообщила пресс-служба митрополичьего округа в Казахстане.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 22:04
#13398
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22.00
форум отдыхает.
новички и пользователи тоже.
остаются только профессионалы своего дела.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17111
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 22:09
#13399
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европа...
Германии католическая молодежь отказалась считать Бога мужчиной.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 23:05
#13400
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В каждом из нас есть частица Творца,
Каждый подобен Вселенной,
В каждом из нас есть Его Доброта,
ДОлжная быть милосердной.
В каждом из нас есть бессмертия Дух,
Каждый живет не однажды,
В каждом из нас есть способность любить,
Только вот любит не каждый.
В каждом из нас есть Гармония Сил,
Каждый имеет две чаши,
В каждом из нас есть Великий Судья,
Знающий помыслы наши.
В каждом из нас есть своя Красота,
Все в нас наполнено смыслом,
В каждом из нас есть святая Душа.
В теле бесплотном и чистом.
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
534
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 23:13
#13401
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КОЛЫБЕЛЬНАЯ СВОБОДЫ
Еще пара пламенеющих восходов
И все станет на слезинку чище
В родники спустятся звездочки
Ладан хлебушка поднимется над пепелищем
Угаснут телевизоры
Зажить дадут от пыток ранам
Людям в темноте подвалов
Ангелам в храмах, в клетках обезьянам
Ложью в землю зарыты
Самые близкие воспрянут духом
Тяжелая от крови земля
Для живых станет райским пухом
Попьет мальчик с лужи ладонью
С благодарностью за ненастье
"Хорошо, что есть как есть..."
Для живых станет формулой счастья
Богатые станут мародерами
Бедные святыми станут
Ничто уже не будет наполовину
Времена черно-белые грянут
Под обстрелом рожденного сына
На морозе мать грудью накормит
И мужу даст каплю чтоб выжил
За "спасибо, жена, все в норме..."
Мальчик любимой своей
Которая выжила в пытках
Не жемчуг подарит в кулоне
Но зерно в обыкновенной нитке
Просто за колос пшеницы
В детях воскреснет радость
Бог через ужас и голод
Возвращает благодарности сладость
Еще пара ливней из серы
Подсолнухи склонят короны
И солдатики станут оловянными
И соловьями станут вороны
Чтобы дальше мы жили дружно
На подвиг готовы за друга
Чтоб только Господь нас не вывел
Из Своего благодатного круга
Свободы колыбельную эту
Пойте лишь избранным лицам
Тем, которые выйдут с подвалов
Пойте как вернувшимся птицам
Стая ангелов зигзагом над нами
Рог кривой опять станет прямым рогом
Чтоб не войны, но греха я боялся
На коленях побеседую с Богом
Каспарс Димитерс 13.04.2022

СКОРО ЖАТВА.

Колыбельная Свободы
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Нурбанчик
§ Нурбанчик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Москва/Люберцы/Алма-Ата
Регистрация:
25.05.11
Сообщений:
2162
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 00:40
#13402
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Цитата:
alex_60:
ИНТЕРФАКС-КАЗАХСТАН - Благодатный огонь из иерусалимского храма Гроба Господня будет доставлен в Алматы в день Пасхи, 24 апреля, сообщила пресс-служба митрополичьего округа в Казахстане.

Сегодня 23 апреля в 23:00 во Внуково-3 прилетит самолёт из аэропорта Бен-Гурион с Благодатным огнем, далее огонь из Внуково-3 также доставят в Алма-Ату.
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12237
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 24.04.22 - 01:21
#13403
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