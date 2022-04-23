Флуд и оффтопик (часть 6)

Отправлено: - 23:05

В каждом из нас есть частица Творца,

Каждый подобен Вселенной,

В каждом из нас есть Его Доброта,

ДОлжная быть милосердной.

В каждом из нас есть бессмертия Дух,

Каждый живет не однажды,

В каждом из нас есть способность любить,

Только вот любит не каждый.

В каждом из нас есть Гармония Сил,

Каждый имеет две чаши,

В каждом из нас есть Великий Судья,

Знающий помыслы наши.

В каждом из нас есть своя Красота,

Все в нас наполнено смыслом,

В каждом из нас есть святая Душа.

В теле бесплотном и чистом.