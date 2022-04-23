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Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 21:31
Цитата:
Даже если перепалки - то есть выяснение отношений между пользователями в общем чате - привлекают рекламодателей, в чем я сомневаюсь, пропускать мы их не будем.
Don Julio:
Перепалки следует не пресекать, а стимулировать и поощрять?
Перепалки следует не пресекать, а стимулировать и поощрять?
Даже если перепалки - то есть выяснение отношений между пользователями в общем чате - привлекают рекламодателей, в чем я сомневаюсь, пропускать мы их не будем.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 21:38
Цитата:
Вот определение из правил сайта:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии.
То есть, мы можем применять этот пункт в любой ветке, кроме Флуда. И пользователи могут жаловаться на нарушение этого пункта в любой ветке, кроме Флуда.
Если мы начнем применять это пункт во Флуде, то будет масса претензий от самых разных пользователей - почему этот комментарий не несет смысловой нагрузки, а тот, как оказалось, несет. Потому что по мнению самого пользователя уж в его-то комментарии смысловая нагрузка явно есть.
Поэтому предлагаю вам и другим пользователям предоставить другую формулировку этого пункта. Чтобы потом претензий не было.
Don Julio:
Вам, реально трудно отличить малосодержательный текст?
Вам, реально трудно отличить малосодержательный текст?
Вот определение из правил сайта:
2.2.9. Малосодержательную информацию, не несущую смысловой нагрузки и не относящуюся к теме дискуссии.
То есть, мы можем применять этот пункт в любой ветке, кроме Флуда. И пользователи могут жаловаться на нарушение этого пункта в любой ветке, кроме Флуда.
Если мы начнем применять это пункт во Флуде, то будет масса претензий от самых разных пользователей - почему этот комментарий не несет смысловой нагрузки, а тот, как оказалось, несет. Потому что по мнению самого пользователя уж в его-то комментарии смысловая нагрузка явно есть.
Поэтому предлагаю вам и другим пользователям предоставить другую формулировку этого пункта. Чтобы потом претензий не было.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 21:39
Цитата:
Таких много на самом деле. Но один действительно лидирует.
Уже не ваш земляк:
Вы хотели сказать - один ваш пользователь?!
Вы хотели сказать - один ваш пользователь?!
Таких много на самом деле. Но один действительно лидирует.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 21:54
Цитата:
Но при этом вы "забываете" лишить его статуса ПП, приходится напоминать вам о ваших же правилах
Тимур Гафуров:
Но один действительно лидирует
Но один действительно лидирует
Но при этом вы "забываете" лишить его статуса ПП, приходится напоминать вам о ваших же правилах
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 22:18
Хозяин - барин, как говорится. "My life - my rules", типа. Но репутация тоже - ваша
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 22:37
Цитата:
Да, один раз случилось такое. За внимательность спасибо.
Сыкымы:
Но при этом вы "забываете" лишить его статуса ПП
Но при этом вы "забываете" лишить его статуса ПП
Да, один раз случилось такое. За внимательность спасибо.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2002
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 22:42
Цитата:
Предлагаю поменять "простое отключение после трёх нарушений с последующим набором 30 комментариев" на "интеллектуальную платформу отключения". Потому что нынешнее отключение по разному ударяет по таким пользователям, как, например, Таноми52 и 111. Первая пишет редко и по делу, а второй чешет по 300 бессмысленных комментов за день. Следовательно, для второго наказание даже из 30 премодерируемых сообщений является банальным пшиком.
Или вот, многих сегодня отключают из-за цепочки сообщений. Такое отключение нужно считать единичным случаем, так как удаление трёх комментариев приходится на одну и туже тему, причем подряд. Это никак не тянет на три нарушения. Но так как многим нормальным юзерам претит набивать шнягу в течение 30 комментов, то они вынуждены зеленеть и терять ритм дискуссии, что ослабляет интерес к форумным баталиям.
Повторю ещё раз. Формула отключений должна учитывать количество нарушений за определенный период. К тем, у кого этих нарушений меньше, необходимо относиться более лояльно. К рецидивистам же применять более строгие меры воздействия. Ведь на сегодняшний день и случайные нарушители и постоянные страдают одинаково и от этого теряется эффективность наказаний. Возьмите пример с гражданского законодательства, где обязательно учитывается количество нарушений и чем оно больше, тем больше срок наказания.
Амнистию тоже можно применять так же, как и в уголовном законодательстве, по определенным датам, праздникам или через определенные промежутки времени, что бы это был ещё один стимул активизации форумной активности, а не банальное увеличение нагрузки на модераторов, вынужденных модерировать десятки никчемных комментариев.
Формулы отключений и возвратов можно запустить в тестовом режиме, а потом просто менять параметры, исходя из результатов. Главное, продвигаться к более совершенной системе, а не прос...ть работу модераторов на чтение километров ненужного отстоя отдельных хитромудрых личностей.
Тимур Гафуров:
То есть, вы предлагаете применять меры сразу, после первого же нарушения, а не после трех?
То есть, вы предлагаете применять меры сразу, после первого же нарушения, а не после трех?
Предлагаю поменять "простое отключение после трёх нарушений с последующим набором 30 комментариев" на "интеллектуальную платформу отключения". Потому что нынешнее отключение по разному ударяет по таким пользователям, как, например, Таноми52 и 111. Первая пишет редко и по делу, а второй чешет по 300 бессмысленных комментов за день. Следовательно, для второго наказание даже из 30 премодерируемых сообщений является банальным пшиком.
Или вот, многих сегодня отключают из-за цепочки сообщений. Такое отключение нужно считать единичным случаем, так как удаление трёх комментариев приходится на одну и туже тему, причем подряд. Это никак не тянет на три нарушения. Но так как многим нормальным юзерам претит набивать шнягу в течение 30 комментов, то они вынуждены зеленеть и терять ритм дискуссии, что ослабляет интерес к форумным баталиям.
Повторю ещё раз. Формула отключений должна учитывать количество нарушений за определенный период. К тем, у кого этих нарушений меньше, необходимо относиться более лояльно. К рецидивистам же применять более строгие меры воздействия. Ведь на сегодняшний день и случайные нарушители и постоянные страдают одинаково и от этого теряется эффективность наказаний. Возьмите пример с гражданского законодательства, где обязательно учитывается количество нарушений и чем оно больше, тем больше срок наказания.
Амнистию тоже можно применять так же, как и в уголовном законодательстве, по определенным датам, праздникам или через определенные промежутки времени, что бы это был ещё один стимул активизации форумной активности, а не банальное увеличение нагрузки на модераторов, вынужденных модерировать десятки никчемных комментариев.
Формулы отключений и возвратов можно запустить в тестовом режиме, а потом просто менять параметры, исходя из результатов. Главное, продвигаться к более совершенной системе, а не прос...ть работу модераторов на чтение километров ненужного отстоя отдельных хитромудрых личностей.
Ваши вопросы редакции и сообществу
Отправлено: 23.04.22 - 23:15
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