Отправлено: - 16:29

Добринцофф:

сцепились,одна пришла покупать пасхи,а другая её говорит -"как тебе не стыдно, дожила до 60 лет и покупаешь пасхи,

Цитата:Это как у нас, баурсаки тоже на каждом углу продают, мы нет нет, и тоже покупаем.Но на праздники, днюхи и тд, пытаемся свои делать.Но многие особенно расфуфыренные, все в золоте и бриллиантах, смотрю покупают магазинные..У них даже кухарок нет, чтоб свои делать..