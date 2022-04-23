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≡ Флуд и оффтопик (часть 6)
 
 
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 11:13
#13366
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Даже ножек деду и то не нашли.
Свиных для холодца..
В каких то там чувствах идем домой, картошку брать тоже мешком нет смысла, зарастет..

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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 11:15
#13367
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Масло попробовали, домашнее за 3500.
Мужчина на каких то задрипанных жигулях внушал доверие - он с деревни приехал, только намесил это масло с каймака, то есть со сметаны жирной.
Попробовали..
Голимый маргарин..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 12:13
#13368
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Сигареты в зубах, чай на столе
Так замыкается круг
И вдруг нам становится страшно что-то менять..
Пе-ре-мен...
Требуют наши сердца ..
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 12:26
#13369
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Вчера смотрел, пытался смотреть фильм Быковского по моему, Дурак, там песня Цоя, застряла в голове...
Не досмотрел правда.
Надо попытаться еще..

[Исправлено: 111, 23.04.2022 - 12:29]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2521
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 13:02
#13370
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Цитата:
111:
Мяса нет, от слова вообще.

кто хочет приличного мяса, тот идет на ярмарку в 7 утра.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 15:17
#13371
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Кто хочет приличного мяса, тот никогда не покупает его на ярмарке.
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 15:47
#13372
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Доброе утро Костанай!



Только проснулся от дневного полезного и здорового сна...
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 15:48
#13373
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И так, проводим конкурс?
Кто взял краски каких производителей?
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 16:09
#13374
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Сегодня кстати Великая Суббота.
Приготовление к Пасхе, Воскресению Христа....
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 16:25
#13375
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Цитата:
111:
И так, проводим конкурс? Кто взял краски каких производителей?

Сегодня две тётеньки средних лет в магазине сцепились,одна пришла покупать пасхи,а другая её говорит
-"как тебе не стыдно, дожила до 60 лет и покупаешь пасхи,сама что ли не можешь сделать,ну и вообщем слово за слово,началась ругачка,да такая знатная с матами и на весь магазин,вообщем вся очередь от души прям поугорали над ними :lol:
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 16:29
#13376
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Цитата:
Добринцофф:
сцепились,одна пришла покупать пасхи,а другая её говорит -"как тебе не стыдно, дожила до 60 лет и покупаешь пасхи,

Это как у нас, баурсаки тоже на каждом углу продают, мы нет нет, и тоже покупаем.
Но на праздники, днюхи и тд, пытаемся свои делать.
Но многие особенно расфуфыренные, все в золоте и бриллиантах, смотрю покупают магазинные..
У них даже кухарок нет, чтоб свои делать..
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
17101
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 16:30
#13377
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Цитата:
serg kost:
Кто хочет приличного мяса, тот никогда не покупает его на ярмарке.


вот так вот взять и приравнять покупателей мяса на ярмарке к покупателям неприличного мяса.
может предложите баннер при входе на ярмарку-ярмарка неприличного мяса?

[Исправлено: alex_60, 23.04.2022 - 16:39]
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8599
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 16:44
#13378
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Цитата:
alex_60:
вот так вот взять и приравнять покупателей мяса на ярмарке к покупателям неприличного мяса.

У них ценник ограничен организаторами,а это значит что придётся продавать всё подряд с салом и костями.
Мне одного раза лет 10 назад хватило что бы больше там ничего не брать,я лучше куплю дороже немного того мяса которое хочу,чем большой кусок подешевле непонятно чего.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1197
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 17:17
#13379
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Цитата:
alex_60:
вот так вот взять и приравнять покупателей мяса на ярмарке к покупателям неприличного мяса.

Ну мало ли для чего люди на ярмарке мясо берут.
Может для собаки.
А может, это любители поиграть в лотерею.
Да и вкусы у людей разные. Я вот не отличу приличное пиво от неприличного.
А вот насчёт баннера я бы никогда не додумался. Я всё-таки не настолько циничен.

[Исправлено: serg kost, 23.04.2022 - 17:27]
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1
§ 111
(Пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
11301
Флуд и оффтопик (часть 6)
Отправлено: 23.04.22 - 17:21
#13380
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