Масло попробовали, домашнее за 3500. Мужчина на каких то задрипанных жигулях внушал доверие - он с деревни приехал, только намесил это масло с каймака, то есть со сметаны жирной. Попробовали.. Голимый маргарин..
111: И так, проводим конкурс? Кто взял краски каких производителей?
Сегодня две тётеньки средних лет в магазине сцепились,одна пришла покупать пасхи,а другая её говорит -"как тебе не стыдно, дожила до 60 лет и покупаешь пасхи,сама что ли не можешь сделать,ну и вообщем слово за слово,началась ругачка,да такая знатная с матами и на весь магазин,вообщем вся очередь от души прям поугорали над ними
Добринцофф: сцепились,одна пришла покупать пасхи,а другая её говорит -"как тебе не стыдно, дожила до 60 лет и покупаешь пасхи,
Это как у нас, баурсаки тоже на каждом углу продают, мы нет нет, и тоже покупаем. Но на праздники, днюхи и тд, пытаемся свои делать. Но многие особенно расфуфыренные, все в золоте и бриллиантах, смотрю покупают магазинные.. У них даже кухарок нет, чтоб свои делать..
alex_60: вот так вот взять и приравнять покупателей мяса на ярмарке к покупателям неприличного мяса.
У них ценник ограничен организаторами,а это значит что придётся продавать всё подряд с салом и костями. Мне одного раза лет 10 назад хватило что бы больше там ничего не брать,я лучше куплю дороже немного того мяса которое хочу,чем большой кусок подешевле непонятно чего.
alex_60: вот так вот взять и приравнять покупателей мяса на ярмарке к покупателям неприличного мяса.
Ну мало ли для чего люди на ярмарке мясо берут. Может для собаки. А может, это любители поиграть в лотерею. Да и вкусы у людей разные. Я вот не отличу приличное пиво от неприличного. А вот насчёт баннера я бы никогда не додумался. Я всё-таки не настолько циничен.
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