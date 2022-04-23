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≡ В Конституции Казахстана изменят норму о земле и природных ресурсах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44066
В Конституции Казахстана изменят норму о земле и природных ресурсах
Отправлено: 23.04.22 - 14:18
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Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что внесет в Конституционный совет законопроект о внесении изменений в Конституцию. Поправки закрепят в основном законе норму о том, что народ является собственником земли и природных ресурсов.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
234
Re: В Конституции Казахстана изменят норму о земле и природных...
Отправлено: 23.04.22 - 14:18
#1
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Цитата:
народ является собственником земли и природных ресурсов


А чей народ, простите?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9240
В Конституции Казахстана изменят норму о земле и природных ресурсах
Отправлено: 23.04.22 - 14:29
#2
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Цитата:
Alehander:
А чей народ, простите?

:lol:
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