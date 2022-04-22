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≡ За незаконное рыболовство задержали браконьера в Аулиекольском районе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44066
За незаконное рыболовство задержали браконьера в Аулиекольском районе
Отправлено: 22.04.22 - 14:38
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Нарушитель выловил на озере Мырзаколь с помощью сетей 170 кг рыбы. Его задержали сотрудники природоохранной полиции ДП Костанайской области совместно с инспекцией рыбного хозяйства.
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N
§ N0name
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.20
Сообщений:
479
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 14:38
#1
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Цитата:
Алиекольском районе


Хех.. да уШ...© :lol: Из новых штоле?))
Аулиеколь - административный центр Аулиекольского района Костанайской области Казахстана.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
121
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 15:18
#2
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может Аулиекольском ?
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Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
421
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 15:31
#3
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Цитата:
N0name:
Аулиеколь - административный центр Аулиекольского района


Цитата:
костанаец:
может Аулиекольском ?


Спасибо, исправили
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 21:46
#4
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.....вообще улов хороший.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
2
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 22.04.22 - 21:47
#5
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....вообще улов хорош.
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р
§ рихард
(Пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
271
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 23.04.22 - 11:50
#6
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сетевиков надо жестко карать. Тут вопросов нет.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2521
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 23.04.22 - 13:06
#7
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вопрос, изъятую рыбу куда денут? Как вещдлок будет где-то храниться до суда? её утилизируют? Если утилизируют, то куда?
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elektron
§ elektron
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9240
Re: За незаконное рыболовство задержали браконьера в...
Отправлено: 23.04.22 - 13:57
#8
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Цитата:
юля елиссева:
вопрос, изъятую рыбу куда денут? Как вещдлок будет где-то храниться до суда? её утилизируют? Если утилизируют, то куда?

Куда денут, куда денут? У них теперь в столовой каждый день рыбный четверг будет. :lol:
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