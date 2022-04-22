Отправлено: - 13:57

юля елиссева:

вопрос, изъятую рыбу куда денут? Как вещдлок будет где-то храниться до суда? её утилизируют? Если утилизируют, то куда?

Цитата:Куда денут, куда денут? У них теперь в столовой каждый день рыбный четверг будет.