В Казахстане в июле 2022 года будет представлен пакет реформ в рамках новой экономической политики. Очень хочется надеяться, что токаевская новая экономическая политика не повторит судьбу назарбаевских «100 шагов». Правда, к Елбасы и претензии не предъявишь. Объявляя свои «100 шагов», он не уточнил: эти шаги вперед или назад. Читать новость
Товарищ Воронин по-прежнему считает, что при советской власти расстреляют кого-нибудь другого, но только не его. - Товарищ Сталин, произошло чудовищное недоразумение.
С 1920 по 1950 год к высшей мере наказания приговаривали за самые разные преступления: заключение убыточных договоров, вынесение неправосудного приговора, незаконное задержание, получение взятки, бесхозяйственное использование рабочей силы в военное время, неисполнение обязательств по договору, хищение из государственных складов. При этом смертная казнь применялась даже во внесудебном порядке. В 1960 году вступил в силу УК РСФСР, согласно которому смертную казнь могли назначить за мародерство, посягательство на жизнь народного дружинника, добровольную сдачу в плен, измену Родине, получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, нарушение правил о валютных операциях в крупных размерах и другие преступления
Так что если товарищ Воронин купил, к примеру, доллары, он тоже вполне может быть расстрелян. Бойтесь товарищи своих желаний. Особенно о возвращении смертной казни.
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