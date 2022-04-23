Отправлено: - 10:15

https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=45239 А при советской власти - суд, расстрел Источник:

[Исправлено: Alehander, 23.04.2022 - 10:16]

Цитата:Товарищ Воронин по-прежнему считает, что при советской власти расстреляют кого-нибудь другого, но только не его.- Товарищ Сталин, произошло чудовищное недоразумение.С 1920 по 1950 год к высшей мере наказания приговаривали за самые разные преступления: заключение убыточных договоров, вынесение неправосудного приговора, незаконное задержание, получение взятки, бесхозяйственное использование рабочей силы в военное время, неисполнение обязательств по договору, хищение из государственных складов. При этом смертная казнь применялась даже во внесудебном порядке. В 1960 году вступил в силу УК РСФСР, согласно которому смертную казнь могли назначить за мародерство, посягательство на жизнь народного дружинника, добровольную сдачу в плен, измену Родине, получение взятки должностным лицом в особо крупном размере, нарушение правил о валютных операциях в крупных размерах и другие преступленияТак что если товарищ Воронин купил, к примеру, доллары, он тоже вполне может быть расстрелян.Бойтесь товарищи своих желаний. Особенно о возвращении смертной казни.